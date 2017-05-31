Аналитика: Сергей Кирьяков, спасибо за все!

Фото из архива Myslo.

Накануне прошел слух, что главного тренера Сергея Кирьякова в связи с выполнением командой задачи на сезон могут оставить и на следующий год. Однако в обед наконец-то прозвучало долгожданное нет. И все, кому дорог «Арсенал», выдохнули: Слава Богу!

Итак, в связи с окончанием контракта Сергей Кирьяков 31 мая покинул пост главного тренера «Арсенала», который возглавлял с 6 октября 2016 года. Эпоха Кирьякова в Туле закончилась. Во всяком случае, на этом этапе.

О плохом мы уже писали.

Давайте попробуем по доброму проводить человека, который, конечно, за все это время много чего натерпелся от нас – и заслуженного, и незаслуженного.

Прежде всего – ни один тренер в Премьер-лиге в этом сезоне не работал под таким давлением. Даже Луческу, за которым был флер его прежних триумфов в «Шахтере». Луческу имел право на ошибку – кто его осудит, он же памятник. Причем, нерукотворный, и при жизни. А Кирьяков – нет. За ним не было ничего, кроме желания работать в «Арсенале». Мы ведь не можем его в этом желании обвинить? Нам и самим нравятся стадион, культура боления в Туле, люди, которые упорно идут на трибуны, как бы команда ни играла. Окунувшись во все происходящее, не хочется с этим расставаться.

И уж тем более не хочется бросать начатое дело на середине. Это уж точно не по-мужски, раз взялся. Даже когда пошли петиции, потом еще одна петиция, плакаты, негодование в прессе, надо было продолжать работать. Это уже была круговая порука. Кирьякова привел президент клуба Гурам Аджоев, и увольнение главного тренера, даже если бы он сам написал прошение об отставке, фактически означало бы увольнение человека, который за него поручился. Сергей Вячеславович уже был заложником ситуации. Отсюда, наверное, и пошло: главное не игра, а результат. Любой ценой результат.

Когда у тебя все валится, ты поневоле начинаешь искать виноватых извне – футболисты, судьи. Вот и сам Андрей Тихонов, которого не так давно избирали футбольным джентльменом года, тоже не удержался и стал делать намеки о некоем странном судействе, ждавшем его команду в Туле. Мы-то у себя, конечно, посмеялись: где Сельдяков, и где предвзятость в нашу сторону. Но Тихонов искренне верил в то, что говорил. И даже потом загадочно улыбался на пресс-конференции как Мона Лиза: разве вы сами все не видите?

Это к тому, что тренеры, которые пытаются как-то защитить свою команду, оценивают игру немного иначе. И отстоять ее интересы пытаются по своему. Тем более, что в футболе различные теории заговоров вообще очень сильны. Что говорить о тульском «Арсенале», если в этом чемпионате вусмерть переругались сторонники «Зенита» и «Спартака» – к какой из команд судьи благоволили больше. И те, вроде, блатные, и эти. И тем подсвистывают, и другим. Ну и кто из них прав?

Работать в обстановке постоянного прессинга – тоже немалое испытание.

Кирьяков, конечно, не смог настроить команду на игру с «Амкаром». Но и сами футболисты не проявили той самоотдачи, которую мы видели, например, в игре с «Енисеем». Да и, честно сказать, трудно было в тот день рвать и метать. Противная весенняя погода. Будний день, народу на стадионе, по сравнению с другими матчами, почти ничего. Поддержки – минимум. Все настолько серо и уныло, что, может, это состояние тоже передалось игрокам. Тем более, что и соперник умело гасил наши попытки оживить течение матча. Серо начали, и серо закончили. Хотя цену той победы все прекрасно понимали. Но разве у нас в жизни так не бывает? Светло на душе, и все спорится. Набежали тучи, и хочется закрыться и чтобы никто не приставал. Человек иногда даже сам для себя непредсказуем.

Между тем Кирьяков все последние матчи провел на ногах. Он так и стоял почти всю игру у кромки поля, отчаянно жестикулируя и переживая происходящее. Наверное, в душе сильно сожалея, что сам не может выйти на поле и показать, как на самом деле надо играть в футбол. Временами кидая взгляд на трибуны, и читая там «Чемодан. Вокзал. Орел».

Мы не хотим сказать, что все эти упреки и обвинения были незаслуженны. Неоспоримо, что внятной игры у команды так и не появилось. Но мы же договорились – о плохом теперь ни слова. Что случилось, то случилось.

Однако, несмотря на все тернии, то, чего от команды хотели, она добилась. Тула в Премьер-лиге свою прописку сохранила.

Вылетел «Оренбург» под руководством Евдокимова, который, по сравнению с нашим Кирьяковым, казался чуть ли не Моуринью. Вылетели «Крылья Советов», державшие свою судьбу в собственных руках. Но сами себе эти крылья и подрезали. Можно только опять слушать советы, как вернуться назад всего за один год.

А «Арсенал» – вот он. И плохой ли, или хороший Кирьяков, но этого успеха команда добилась при его непосредственном руководстве. И добилась впервые в истории Тулы. Да, тренер работал как умел. Но кто скажет, что он не вкладывал в свою работу душу? И уж точно никто не упрекнет, что он не переживал за результат.

Пожалуй, для того, чтобы сохранить к себе в Туле хорошее отношение, Сергей Вячеславович допустил только одну ошибку. На той злополучной пресс-конференции он должен был рассказывать не о петициях, а о том, что, выполнив задачу, САМ принял решение уйти. А всем недоброжелателям – спасибо за внимание. Пусть сделают лучше.

Уходить непобежденным в любой ситуации – это тренерский лоск, которому ему еще учиться и учиться.