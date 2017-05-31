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В Тульской области ожидается сильный ветер, гроза и град
Фото из архива Myslo.

В Тульской области ожидается сильный ветер, гроза и град

МЧС объявило метеопредупреждение.

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1−3 часа с сохранением вечером и ночью 1 июня на территории нашего региона ожидается гроза и усиление западного ветра, порывы 15−20 м/с, в отдельных районах град.

Напомним, что всего пару дней назад в Тульской области прошел серьезный ураган. К счастью, во время этого никто не пострадал. Однако сильным ветром вырвало с корнем десятки деревьев, оборвало провода в населенных пунктах. Подробнее об этом в нашем сюжете здесь.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при прохождении грозового фронта и усилении ветра.

Безопасные места. Безопаснее всего во время грозы находиться в помещении с громоотводом. Если гроза застала вас в городе, спрячьтесь в магазин, подъезд или, на крайний случай, переждите грозу под навесом у стен зданий. Прячась под деревьями, не забывайте о том, что молния чаще всего попадает в самые высокие из них.

В помещении следует держаться подальше от окон, электроприборов, а также труб и другой металлической сантехники. Отключите внешние антенны и выключите из розетки радиоприёмники и телевизоры. Не забывайте: во время грозы недопустимо пользоваться электроприборами и сотовым телефоном.

Остерегайтесь опасных предметов. Нужно помнить, что удар молнии опасен не только тогда, когда гроза бьёт непосредственно в человека, но в предметы, находящиеся рядом. Поэтому не стоит прикасаться ко всему мокрому, железному, электрическому, потому что в такие вещи молния бьёт чаще всего.

Опасно во время грозы разговаривать по мобильному телефону. Лучше всего во время грозы мобильные телефоны выключать.

При сильном ветре. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:04 +1
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