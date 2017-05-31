Фото пресс-службы «Арсенала».
Кирьяков покинул пост главного тренера «Арсенала»
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
В связи с окончанием контракта Сергей Кирьяков покинул пост главного тренера «Арсенала». Об этом сообщает официальный сайт оружейников.
Напомним, 47-летний специалист возглавил команду 6 октября 2016 года. В адрес тренера неоднократно негативно высказывались болельщики «Арсенала». Однако канониры под его руководством сумели остаться в Премьер-лиге.
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