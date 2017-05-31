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Кирьяков покинул пост главного тренера «Арсенала»
Фото пресс-службы «Арсенала».

Кирьяков покинул пост главного тренера «Арсенала»

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В связи с окончанием контракта Сергей Кирьяков покинул пост главного тренера «Арсенала». Об этом сообщает официальный сайт оружейников.

Напомним, 47-летний специалист возглавил команду 6 октября 2016 года. В адрес тренера неоднократно негативно высказывались болельщики «Арсенала». Однако канониры под его руководством сумели остаться в Премьер-лиге.

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:59 +5
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