Фото пресс-службы «Арсенала».

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В связи с окончанием контракта Сергей Кирьяков покинул пост главного тренера «Арсенала». Об этом сообщает официальный сайт оружейников.

Напомним, 47-летний специалист возглавил команду 6 октября 2016 года. В адрес тренера неоднократно негативно высказывались болельщики «Арсенала». Однако канониры под его руководством сумели остаться в Премьер-лиге.