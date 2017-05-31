Полиция ищет роллеров, катавшихся на стеле «Город-герой»
По публикации на Myslo отдел полиции Советский проводит проверку.
Пользователь Myslo под ником Скептик опубликовал в рубрике «Народный журналист» пост о роллерах, которые тренируются на стеле «Город-герой», что на ул. Болдина.
– Я не понимаю, как можно додуматься до такого варварства. Что у этих особей (людьми назвать язык не поворачивается) в головах? Чем они думают? И думают ли вообще? – пишет автор.
После того как пост с видео появился на Myslo, главное управление по Советскому территориальному округу администрации Тулы обратилось в полицию с заявлением о розыске роллеров.
Отдел полиции «Советский» Управления МВД России по городу Туле просит откликнуться очевидцев по телефону