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Полиция ищет роллеров, катавшихся на стеле «Город-герой»

Полиция ищет роллеров, катавшихся на стеле «Город-герой»

По публикации на Myslo отдел полиции Советский проводит проверку.

Пользователь Myslo под ником Скептик опубликовал в рубрике «Народный журналист» пост о роллерах, которые тренируются на стеле «Город-герой», что на ул. Болдина.

– Я не понимаю, как можно додуматься до такого варварства. Что у этих особей (людьми назвать язык не поворачивается) в головах? Чем они думают? И думают ли вообще? – пишет автор.

После того как пост с видео появился на Myslo, главное управление по Советскому территориальному округу администрации Тулы обратилось в полицию с заявлением о розыске роллеров.

Отдел полиции «Советский» Управления МВД России по городу Туле просит откликнуться очевидцев по телефону 8 (4872) 32-48-31.


 

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 14:57 +7
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