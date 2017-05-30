Аналитика: «Арсенал» – пятьдесят оттенков серого

Фото из архива Myslo.

И это действительно результат работы всего коллектива, включая Кирьякова, как бы мы к нему теперь не относились. Время подвести итоги прошедших матчей и, хотя бы вкратце, всего сезона.

Кирьяков

Нам представляли его как перспективного тренера с европейской лицензией, но европейского футбола мы так и не увидели. Равно как и вообще не поняли, в какой футбол должна была играть команда Кирьякова. Тактику «Бей – беги» в Европе вряд ли ведь изучают.

Ярко его команда показала себя только с досрочно утонувшей «Томью» и досрочно ушедшим в отпуск «Спартаком». Зато с какого-то момента тезис о том, что игра не главное, важен результат, начал озвучиваться едва ли не каждую неделю. По частоте повторения он уступал только хиту «Шансы остаться у нас еще есть. В футболе бывает всякое». Иногда и эта установка давала сбои. Игра оказалась не важна с «Амкаром», но и с результатом не подфартило. А ведь фактически этот матч, а вовсе не с «Енисеем», был определяющим для тренера Кирьякова. Именно в тот вечер решалась судьба «Арсенала» в Премьер-лиге. Потом уже все стало зависеть от степени лузерства наших конкурентов.

Одержи «Арсенал» победу над «Амкаром», шансы Кирьякова остаться в Туле в следующем сезоне были бы весьма велики.

И даже, в какой-то степени, обоснованы. Но «Арсенал» показал себя абсолютной серостью. Другое дело, что «Крылья» потом выглядели еще бездарнее. Но можно ли ставить себе в заслугу, что твои оттенки серого чуть светлее, чем у конкурента?

Сложилось впечатление, что после первого матча с «Енисеем» Тихонов нарочно или неосознанно подкинул дезу о том, что его команду озадачили навесы «Арсенала» в штрафную. И в ответном поединке под девизом «Игра не важна, важен результат», команда Премьер-лиги пыталась опять озадачить соперника из ФНЛ забросами и навесами. Навесами и забросами. Забросами и навесами. Это все, чему игроки научились за полгода.

Ладно с «Енисеем» – победителей, в конце концов, не судят. Но ведь примерно так играли на протяжении всего чемпионата. Одинаково-предсказуемо. Все эти навесы и забросы в ответной игре с «Енисеем» ни к чему, собственно, не привели. Так бы и навешивали, если бы не чудо-проход Григалавы.

Ну а потом было знаменитое «засуньте свои петиции сами знаете куда». Если бы подобные слова прозвучали после того же «Амкара», «Уфы», ЦСКА – это хотя бы было похоже на позицию. Пишите что хотите, но мы отвечаем за результат, и мы его добьемся. Кстати, не так давно, после первого плаката «Чемодан. Вокзал. Орел» на трибунах Кирьяков любовно назвал его красивым. Надо же как одна победа над «Енисеем» может вскружить голову. И уже, накопив в себе злобы, мстительно оскорбить тех, перед кем только что нарезал круги почета по стадиону.

Так пристало выражаться гопоте в подворотне, но уж никак не публичному человеку. Впрочем, именно как публичный человек Кирьяков в этом сезоне проверку тоже не прошел. Ни разу не взял на себя вину за очередной провал. Не признался в ошибках. При каждом удобном случае публично обвинял в неудачах других – футболистов своей команды или судей.

Потом вот и до коллег дошло, Тихонову с Талалаевым досталось. Хотя это мы, болельщики, любители футбола, должны оскорбиться, что результатом деятельности Кирьякова стало то, что практически все, кто комментировал дуэль «Арсенала» с «Енисеем», назвали этот футбол убогим. Или дали понять, что думают примерно так. Людям, которые искренне приходят на стадион и заполняют трибуны даже на играх команды, идущей в зоне вылета, читать о том, что в такой футбол, как «Арсенал», не играют даже в ФНЛ, так же обидно, как и слышать, что свое мнение относительно всего происходящего в любимой команде они могут засунуть в одно место. И не важно, на эмоциях эти слова тренером были сказаны, или он специально шел к этой фразе, надеясь умыть всех своих недоброжелателей чудо-успехом в битве с соперником, который и формировался с учетом конкуренции в более слабом турнире.

Другим итогом чемпионата стало публичное обсуждение «Арсенала» в причастности к различным договорнякам.

Причем, речь не только о сомнительных голах, которые пропускал вратарь «Урала» в Туле, или вбросу в СМИ слуха о том, что «Оренбург» продаст свое место в Премьер-лиге Туле. Тем более, что он уступил его команде из города с пятитысячной купюры – Хабаровску. Но было еще и яростное обсуждение болельщиков на финише сезона: у кого мы должны покупать игры, чтобы остаться в премьер-лиге. Мысль о том, что это можно сделать честно, никому, похоже, в голову не приходила. И как раз все это вкупе – неважно, что из всего перечисленного правда, что ложь, – главный итог пребывания дружной команды тренеров и прочих специалистов в Туле. Именно поэтому болельщики и требуют сейчас отставки Кирьякова и Аджоева – они не верят, что эти люди могут и хотят у кого-то выигрывать честно, по футбольному.

Спасители

Приход зимой новых футболистов анонсировался как пополнение для решения главной задачи – сохранения места в Премьер-лиге. И если она в итоге оказалась решена, значит, ставка оправдалась. В отсутствие внятной тренерской идеи именно опытным игрокам надо было взять инициативу в свои руки и разобраться, что делать на поле. Когда это получалось, соперник испытывал проблемы. Как, например, в ответной игре с «Енисеем». По сути, кроме рикошета от своего, ничего путного «играющая команда» Тихонова, как ее все вокруг называли, против нашей упрощенной тактики не сумела создать.

К Габулову в начале весенней части турнира были вопросы. Но, стоит признать, что по ходу чемпионата он не просто набрал форму, но и по делу доказал свое место в сборной России. Работа вратаря ведь не только мячики отбивать, но и руководить обороной, вселять в нее уверенность. И с тем, и с другим в последних матчах он справлялся великолепно. А в некоторых матчах так и просто спас.

К ярким зимним приобретениям можно отнести Сундзу, Муссу Думбия, и, с оговорками, Комбарова – все-таки от футболиста с таким именем мы вправе были ожидать большего КПД. Расич свое дело сделал, но есть ощущение, что при надлежащей работе он может играть значительно сильнее. Непонятно, чем Александров сильнее Хагуша. И уж точно Боуручану – далеко не Кашчелан. Тем не менее, в итоговый успех они внесли свой немалый вклад. Про Иванова – ни слова. Селекция никогда не бывает стопроцентно удачной.

Ну и, конечно, Григалава. Еще неизвестно, вымучил бы «Арсенал» свой томительный гол, если бы не сольный проход нашего грузинского легионера через половину поля, который закончился штрафным, ударом Комбарова в перекладину и точным ударом Шевченко. Это тем более выглядело фантастически, учитывая, что габаритами Григалава далеко не бегунок – такой, как Мусса Думбия. А вот поди ж ты – и убежал, и сохранил мяч, и не ляпнул мячом в небеса, когда уже устал бежать, а дал против себя сфолить в нужной точке. Проход Григалавы – один из самых ярких эпизодов в исполнении «Арсенала» в этом чемпионате.

Если говорить о футболистах, то, и это тоже показатель работы тренерского штаба, за исключением Левашова, попавшего весной в глухой запас, никто не стал настоящим открытием. Равно как и никто не заиграл по ходу сезона ярче, чем начинал. Какие пришли, такие и уйдут, если уйдут. Опытный Габулов не в счет – его возможности и так хорошо известны.

При всем при этом последние три игры – со «Спартаком» и «Енисеем» команда билась, горела желанием не уступить.

Никто номер на поле не отбывал. Именно таким мы «Арсенал» этого сезона и постараемся запомнить. А все плохое забыть. Скажем спасибо всем, включая тренера Кирьякова. Хотя это наше спасибо он, наверное, по привычке опять попробует куда-нибудь засунуть. Второй сезон подряд в Премьер-лиге – это реально круто. Минус две столицы, и получается, что элиту российского футбола воочию могут видеть всего в десяти, плюс минус, городах нашей большой России.

Во времена Аленичева «Арсенал» любила вся страна. Особенно, кстати, провинциальная Россия. Он был символом того, что любая мечта, если сильно захотеть, может сбыться. Будем надеяться, что в свой третий сезон в Премьер-лиге мы это сможем вернуть. И наши пятьдесят оттенков серого сменятся на пятьдесят оттенков настоящего футбольного праздника.