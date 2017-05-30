На улицах Комсомольской и Ряжской в Туле запретят остановку и стоянку транспорта

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

Для обеспечения безопасности дорожного движения администрация Тулы приняла решение установить дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» на улице Комсомольской (вдоль дома № 191, к. 4). Также дорожные знаки 3.27 совместно с табличками 8.4.1 «Вид транспортного средства» будут установлены по улице Ряжской (вдоль дома № 10).

Запрет остановки и стоянки по указанным адресам введут с 17 июня.