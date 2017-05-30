Рахимов опроверг интерес «Арсенала» к своей кандидатуре на пост тренера
Об этом Рахимов сказал в интервью Sports.ru.
Ранее в СМИ появилась информация, что бывший главный тренер «Терека» Рашид Рахимов может возглавить тульский «Арсенал». Однако эта информация была опровергнута.
«У меня не было никаких контактов с тульским „Арсеналом“, я ни с кем из этого клуба не общался. Кто-то вбрасывает подобные слухи, а потом начинаются звонки, которые растягиваются на целый день.
Что касается продолжения моей тренерской деятельности, то на данный момент по этому вопросу нет никакой конкретики. Все зависит от ситуации. Со здоровьем у меня все в порядке, это точно никак не связано с паузой в моей работе», — сказал Рахимов в интервью Sports.ru.
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