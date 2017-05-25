«Енисей» вырвал победу у «Арсенала» на последних минутах

Фото пресс-службы "Арсенала".

Болеем за красно-желтых вместе с Myslo!

Всё решится в ответной игре, которая пройдет 28 мая в Туле. Обязательно приходите поддержать команду!

Финальный свисток! Обидно, друзья, но «Арсенал» проиграл в гостях, продолжая свою печальную выездную традицию.

94' Очень напряженная концовка. «Арсенал» упустил 100% момент.

93' Возможно последний шанс туляков сравнять счет в матче. Не удалось этого сделать — вратарь «Енисея» забрал мяч.

91' Три минуты добавил арбитр. Не опускаем руки!

90' «Арсенал» пропустил второй гол! Малоян забил.

Алиев слева перехватил мяч, прорвался в штрафную и отдал передачу на Малояна. Футболист пробил между двумя нашими защитниками. Как же так, ребята?!

89' Пытаются обе команды вырвать победу на последних минутах. Из-за этого игроки много ошибаются.

85' Шевченко ударил издалека, мяч попал в грудь защитнику «Енисея». Оружейники утверждают, что была рука.

84' Вновь с мячом «Арсенал». Радует, что ребята стараются забить еще один гол, а не удерживают счет.

82' Чернов вместо Камеша вышел на поле.

81' Игорь Горбатенко! Классный удар наносил издалека. Вратарь «Енисея» вытянул мяч из-под перекладины!

80' Малоян заменил Саркисова.

79' Лежит на газоне Шевченко. Игорь локтем в лицо получил от соперника.

77' Замена у «Енисея». Появился на поле Козлов вместо Самодина.

74' Еще один удар головой! Беляев едва не закинул мяч в ворота.

73' Слышится с трибун: «Вперед Тула, мы с тобой!»

72' ГООООООООООООЛ!!! Кирилл Комбаров!!!

Думбия слева скинул диагональ на Комбарова, тот головой отправил мяч в ворота!

69' Чичерин с правой ноги ударил по воротам Габулова в дальний угол, но не попал в створ.

67' Ошибаются игроки «Енисея» — Максимов перехватил мяч и отдал на Комбарова. Не самое лучшее завершение атаки продемонстрировал Кирилл.

65' Думбия получил желтую карточку. Слишком активно спорил с арбитром.

64' Момент! Максимов слева пробивал, но мяч высоко улетел.

64' Думбия летит вперед, но не дали ему далеко убежать хозяева.

62' Продолжают прессинговать соперника туляки. Не хватает последнего удара. Точного.

61' Очередной угловой заработали оружейники. Максимов скинул мяч в центр, первыми сориентировались красноярцы — выбили «круглый» за пределы штрафной.

60' Тем временем свистят болельщики — не нравится им, что мячом владеет «Арсенал»! Зато нам это нравится)

59' Перехватил мяч Саркисов у наших игроков, но арсенальцы вернули мяч себе.

57' «Енисей» пока прижался к своим воротам. Прессингуют наши игроки красноярцев.

54' Думбия несется вперед, перевел мяч на правый фланг. Григалава мощно пробивал, но мяч рикошетом от Саркисова улетел в сторону.

53' Теперь Думбию сбил Чичерин. Слева подает Комбаров штрафной. Вышло невнятно — то ли Кирилл хотел закрутить мяч в сетку, то ли отдать передачу.

52' Опасный штрафной! Выбили игроки «Арсенала» в последний момент за пределы вратарской площади.

50' Григалаве сбил Саркисова — требуют игроки «Енисея» желтую карточку для арсенальца. Но арбитр считает иначе.

48' Кстати, у нас в перерыве произошла замена. Вместо Берхамова на поле появился Горбатенко.

48' Сбил Сунзу Иванова. Арбитр назначил штрафной. Последний удар наносили красноярцы. Мяч улетел выше ворот.

46' Активно начали оружейники! Сразу заработали угловой.

46' Начался второй тайм!

Небольшое интервью Муссы Думбия: Не думаю, что пропущенный гол — тактическая ошибка. Соперник здорово начал матч. Мы сделаем все, чтобы перевернуть игру. Во втором тайме нужно увеличить скорость, побыстрее действовать.

Оперативный фоторепортаж от пресс-службы «Арсенала».

Перерыв.

45' Одну минуту добавил арбитр.

42' Засел на своей половине поля «Енисей», обороняется. Складывается впечатление, что «Арсенал» не знает, что делать в такой ситуации. Не очень-то часто оружейникам попадались такие команды в Премьер-лиге.

41' Близится к концу первый тайм. Надеемся, в перерыве Кирьяков взбодрит наших игроков!

39' «Горчичник» заработал Григалава.

38' Небольшой «пожар» возле штрафной «Арсенала». Игроки «Енисея» не собираются останавливаться на одном забитом мяче.

37' Cамодин буквально «расстреливал» в упор Габулова! Наш вратарь бросился под мяч и успел его выбить.

35' Кстати, несмотря на то, что в Красноярске уже вечер, погода стоит солнечная. Это очень мешает игрокам — солнце светит в глаза. Сейчас пригодились бы солнечные очки)

34' Опасно! Берхамов пробивал штрафной, совсем немного Беляев не дотянулся головой до мяча.

33' Игра немного успокоилась. Острых моментов практически никто не создает. А ведь «Арсеналу» нужно отыгрываться!

31' Вернулся наш грузинский игрок на поле с перебинтованной головой.

31' Первая желтая карточка в игре. Чичерин отмахнулся от Александрова рукой.

29' Красноярцы разыграли угловой, но ничем опасным дело не закончилось. Кстати, пока в меньшинстве играют арсенальцы. Григалаве до сих пор оказывают помощь.

26' Похоже Григалаве рассекли бровь. Вывели врачи игрока за пределы поля, чтобы остановить кровь.

26' Борьба на поле. Григалава ударился головой с Самодиным. Нашему игроку потребуется помощь медиков. Небольшая пауза в игре.

23' Комбаров пытался отправить мяч в ближний угол — голкипер красноярцев перевел на угловой.

23' Кантемир Берхамов пробивал штрафной. Не очень удачная передача.

21' Думбия здорово пробил из-за пределов штрафной — мяч пролетел мимо ворот!

19' Тревожно: за Алиевым и Саркисовым не успевают следить оружейники. Красноярские игроки очень активны.

18' «Енисей» заработал угловой с правого фланга. Алиев отправил мяч в штрафную — Габулов кулаками выбил «круглый».

16' «Арсенал» пытается что-то организовать у ворот соперника, до остроты пока дело не доходит.

13' Продолжают красноярцы наступать! Алиев отдал точную передачу на Саркисова. Опасный момент! Правда, игрок оказался в офсайде. Где защита «Арсенала»?

11' «Енисей» выходит вперед! 1:0.

Камеш слева отдал пас на Саркисова, тот в падении пробивал. Габулов отбил мяч перед собой. Последний удар за Самодининым — он протолкнул мяч в притирку со штангой.

7' Алиев с Камешем красиво разыграли мяч. Оружейники сыграли внимательно.

4' Снова мяч у «Енисея», играют через короткий пас. Но канониры очень плотно играют, не удается пока красноярцам найти свободные зоны.

3' Ответ оружейников — заработали туляки угловой, мяч без труда забрал в руки голкипер Опарин.

2' Активно начинают красноярцы. По правому флангу пытаются организовать атаки.

0' Стартовый свисток! Вперед, за Тулу!

0' Команды появились на поле. Но модели их не выводили, как предполагалось ранее. Красавицы организовали «коридор». Оказывается, это жена Максима Беляева была против, чтобы девушки прошлись за руку с футболистами.

0' Для тех, кто не знает — стыковые матчи состоят из двух игр. Ответный поединок пройдет 28 мая в Туле. Кстати, тульский стадион сейчас восстанавливают после жаркого во всех смыслах противостояния со «Спартаком». После финального свистка фанаты обеих команд выбежали на поле и вырвали ворота. При этом болельщики умудрились повредить систему обогрева.

0' Наши ребята активно разминаются перед матчем.

0' Вот в такой форме сыграют футболисты.

0' Cоставы на игру уже известны. Отметим, что в заявке нет Расича, который в прошлом мачте оформил дубль в ворота «Спартака». Аргентинец получил травму.

0' Кстати, в Красноярске-то уже вечер! По местному времени игра начнется в 19.30.

0' А после матча «Енисею» вручат бронзовые медали ФНЛ! Так что команда постарается сделать всё, чтобы «Арсенал» не испортил им праздник.

0' Интересный факт: футболистов на игру выведут… 22 модели! Неожиданно, правда?

0' Красноярск очень хорошо поддерживает свою команду. Сегодня на стадионе ожидается около 15 тысяч болельщиков!

0' В этом сезоне оружейникам не удалось выиграть ни одного выездного матча! Согласитесь, не самая лучшая «изюминка» нашего клуба.

0' За 38 проведенных игр «Енисей» забил 54 мяча, пропустил — 42. «Арсенал» за 30 матчей забил 18 мячей и пропустил 40.

0' «Арсенал» этот сезон провел плохо. Лишь в прошлом туре оружейникам удалось спастись от прямого вылета в ФНЛ. В последнем матче сезона канониры сенсационно обыграли «Спартак» со счетом 3:0.

0' Матч простым для туляков уж точно не будет. Красноярский соперник в этом сезоне показал себя крепкой командой. Главный тренер «Енисея» — Андрей Тихонов — легенда московского «Спартака». Для Тихонова это первый серьезный тренерский опыт и очень успешный. Андрею Валерьевичу удалось сразу вывести свою команду в стыковые матчи. При том, что в прошлом сезоне «Енисей» занял 16 строчку по итогам ФНЛ.

0' Добрый день, любители футбола! Сегодня наш «Арсенал» проведет первый стыковой матч с «Енисеем» в Красноярске. Болеем за красно-желтых вместе с Myslo!