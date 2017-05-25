Порыв водовода в Заречье устранили

Вода в дома жителей начнет поступать через 2-3 часа.

Специалисты «Тулагорводоканала» устранили коммунальную аварию, которая произошла сегодня, 25 мая, утром в деревне Конино в Зареченском округе.

Планируется, что вода поступит в дома в течение ближайших 2-3 часов.

В пресс-службе администрации города уточнили, что в настоящее время ведется промывка и наполнение системы водой.

Напомним, порыв произошел на выпуске водовода диаметром 700 мм.