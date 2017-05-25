Продавец на тульском микрорынке спасла жизнь человеку

Фото Юлии Александровой. На фото – продавец Анна.

24 мая на микрорынке в Криволучье все шло своим чередом: покупатели покупали, продавцы отпускали товар. Вдруг пожилой мужчина побледнел и стал оседать на землю. Кто-то крикнул: «Помогите, человеку плохо!», кто-то вызвал скорую. Не дожидаясь приезда медиков к мужчине, у которого начали уже синеть губы, подбежала продавец из рыбного павильона Аня и стала делать ему искусственное дыхание. На помощь бросились и другие продавцы рынка.

Вот что написала 24 мая вечером внучка пострадавшего, Евгения:

– Сегодня на микрорынке в Криволучье девушки, обычные продавцы, спасли жизнь моему дедушке! У него три раза была остановка сердца. Но девчушки не испугались, делали искусственное дыхание… А скорая ехала час. Если бы не обычные люди, сейчас не было б моего дедушки. Спасибо им огромное! Низкий им поклон. Есть еще добрые, отзывчивые люди! Криволученский рынок, спасибо вам от всей нашей семьи.

Как рассказали корреспондентам Myslo работники рынка, приехавшие медики («две молоденькие фельдшерицы») вместо того, чтобы немедленно оказать помощь, стали упрекать работников рынка: зачем давали эти лекарства? зачем влезаете туда, куда не просят?..

Сейчас пострадавший Виктор Иванович в больнице. Предварительный диагноз — инсульт.

Присоединяемся к словам благодарности в адрес неравнодушных работников прилавка из Криволучья и желаем всем им и, конечно же, Виктору Ивановичу, здоровья!