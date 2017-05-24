новости
новости
Регистрация
Игрок «Арсенала» Джерсон Вергара вернулся в «Милан»?
Фото: milannews.it

Игрок «Арсенала» Джерсон Вергара вернулся в «Милан»?

Информация об этом появилась в итальянских СМИ.

Итальянская пресса сообщает, что игрок «Арсенала» Джерсон Вергара вернулся в «Милан»:

– Сезон Вергары в тульском «Арсенале» завершён, он вернулся в Милан. Его будущее определится на следующей неделе, — пишет издание.

Однако в пресс-службе оружейников опровергли эту информацию и сообщили, что футболист на данный момент тренируется с командой.

Напомним, тульский клуб арендовал футболиста в августе 2016 года. По данным сайта transfermarkt, контракт Вергары заканчивается 30 июня.

Сюжет: Арсенал
Габулову разрешили пропустить начало сбора национальной команды
Спорт
Габулову разрешили пропустить начало сбора национальной команды
сегодня, в 10:56, 3 252 0
Последствия матча со «Спартаком»: ущерб тульскому стадиону оценили в 1 млн рублей
Спорт
Последствия матча со «Спартаком»: ущерб тульскому стадиону оценили в 1 млн рублей
вчера, в 17:52, 75 3957 2
Как получить билеты на матч «Арсенала» с «Енисеем»
Спорт
Как получить билеты на матч «Арсенала» с «Енисеем»
вчера, в 11:56, 22 2855 2
Назначены арбитры на стыковые матчи «Арсенала»
Спорт
Назначены арбитры на стыковые матчи «Арсенала»
вчера, в 09:31, 14 1035 2
Все новости сюжета
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:23 0
Другие статьи по темам
Люди
Джерсон Вергара
Место
Тула
Прочее
Арсеналарендафутболист

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области начнут уничтожать диких кабанов
В Тульской области начнут уничтожать диких кабанов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.