Фото: milannews.it

Информация об этом появилась в итальянских СМИ.

Итальянская пресса сообщает, что игрок «Арсенала» Джерсон Вергара вернулся в «Милан»:

– Сезон Вергары в тульском «Арсенале» завершён, он вернулся в Милан. Его будущее определится на следующей неделе, — пишет издание.

Однако в пресс-службе оружейников опровергли эту информацию и сообщили, что футболист на данный момент тренируется с командой.

Напомним, тульский клуб арендовал футболиста в августе 2016 года. По данным сайта transfermarkt, контракт Вергары заканчивается 30 июня.