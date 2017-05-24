Фото: milannews.it
Игрок «Арсенала» Джерсон Вергара вернулся в «Милан»?
Информация об этом появилась в итальянских СМИ.
Итальянская пресса сообщает, что игрок «Арсенала» Джерсон Вергара вернулся в «Милан»:
– Сезон Вергары в тульском «Арсенале» завершён, он вернулся в Милан. Его будущее определится на следующей неделе, — пишет издание.
Однако в пресс-службе оружейников опровергли эту информацию и сообщили, что футболист на данный момент тренируется с командой.
Напомним, тульский клуб арендовал футболиста в августе 2016 года. По данным сайта transfermarkt, контракт Вергары заканчивается 30 июня.
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