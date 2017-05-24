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В Тульской области начнут уничтожать диких кабанов

В Тульской области начнут уничтожать диких кабанов

Это делается для предотвращения эпидемии африканской чумы свиней по поручению правительства России.

По поручению правительства России региональные власти ряда субъектов центральной части страны займутся уничтожением диких кабанов. Об этом пишут «Известия».

Согласно поручению, на территории регионов, в число которых вошла Тульская область, эти животные должны встречаться не чаще, чем одно животное на 4 тысячи га.

Это делается для предотвращения эпидемии африканской чумы свиней, прогноз по распространению которой пока остается неблагоприятным.

По приблизительным оценкам, должны быть уничтожены порядка 4,8−7,2 тысяч кабанов.

Исполнителями поручения указаны Минприроды, Росприроднадзор, Россельхознадзор и органы исполнительной власти субъектов.

Уничтожать кабанов планируют на территории Калининградской, Московской, Тверской, Рязанской, Владимирской, Воронежской, Курской, Тульской, Калужской, Смоленской, Тамбовской, Брянской, Орловской, Липецкой, Ивановской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Псковской, Новгородской, Волгоградской областей, Краснодарской края и Республик Чувашская и Крым.

 

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 12:15 −1
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уничтожение диких кабановАфриканская чума свиней

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