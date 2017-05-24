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В центре Тулы прорвало водопроводную трубу
Фото: пользователь Скептик.

В центре Тулы прорвало водопроводную трубу

Сроки устранения аварии устанавливаются.

Сегодня утром в блоге «Народный журналист» пользователь Скептик написал, что на улице Каминского — потоп. В пресс-службе администрации Тулы прокомментировали это происшествие:
 
– 24 мая около 8.00 в районе пересечения пр. Ленина и ул. Каминского произошел порыв трубы диаметром 150 мм. В данное время специалисты ОАО «Тулагорводоканал» проводят работы на глубине более двух метров в целях ликвидации аварийного порыва. Сроки устранения аварии устанавливаются.
 
Отметим, что на улице Каминского с 20 мая ремонтируют дорогу.
 
 
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:51 +2
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