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Номер диспетчера тульских электросетей изменился

Номер диспетчера тульских электросетей изменился

Об этом сообщает акционерное общество «Тульские городские электрические сети».

Как сообщает АО «Тулгорэлектросети», номер телефона оператора оперативно-диспетчерской службы, по которому можно получить справочную информацию касательно вопросов отключения электроэнергии, изменяется на 74−93−50.

Также изменяется номер заочного обслуживания по вопросам технологического присоединения, передачи электроэнергии и коммерческого учета: 74−93−14.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 09:06 0
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