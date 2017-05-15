Номер диспетчера тульских электросетей изменился

Об этом сообщает акционерное общество «Тульские городские электрические сети».

Как сообщает АО «Тулгорэлектросети», номер телефона оператора оперативно-диспетчерской службы, по которому можно получить справочную информацию касательно вопросов отключения электроэнергии, изменяется на 74−93−50.

Также изменяется номер заочного обслуживания по вопросам технологического присоединения, передачи электроэнергии и коммерческого учета: 74−93−14.