Номер диспетчера тульских электросетей изменился
Об этом сообщает акционерное общество «Тульские городские электрические сети».
Как сообщает АО «Тулгорэлектросети», номер телефона оператора оперативно-диспетчерской службы, по которому можно получить справочную информацию касательно вопросов отключения электроэнергии, изменяется на 74−93−50.
Также изменяется номер заочного обслуживания по вопросам технологического присоединения, передачи электроэнергии и коммерческого учета: 74−93−14.
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