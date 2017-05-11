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Юные футболисты из Тулы успешно выступили на соревнованиях в Рязани
Фото: ФШ "Юниор".

Юные футболисты из Тулы успешно выступили на соревнованиях в Рязани

Наши ребята заняли призовые места.

В Рязани прошел отборочный региональный этап второго международного турнира среди футбольных школ «Юниор». Соревнования проходили в четырёх возрастных группах: 2008, 2009, 2010 и 2011 годов рождения. В состязаниях приняли участие 29 команд из городов ЦФО.

Тульская школа «Юниор» была представлена в каждой возрастной группе, а также командой из Алексина — ребятами 2008 года рождения.

Туляки 2008 года рождения стали победителями в своей возрастной категории. Команду тренирует Тимошин В. Ю. Футболисты из Алексина (тренер Семибратский П. Г.) заняли третье место.

В турнире между ребятами 2009 года рождения была интрига до последнего тура. В финале встретились команды из Тулы и Донского. Победителями стали туляки. Лучшим игроком по итогам соревнований стал Никита Тетерин.

Футболисты 2010 года рождения стали серебряными призерами турнира. Лучший бомбардир — туляк Савелий Иванов. Команда 2011 года рождения заняла четвертое место на соревнованиях.

Поздравляем наших юных футболистов!

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:37 +2
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