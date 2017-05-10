Двусторонние улицы Осташёва и Карла Маркса: что изменилось для водителей за полгода?

Фото Moro.

На нашем сайте в рубрике «Народный журналист» пользователь Алексей Каража опубликовал блог — крик души тульских автолюбителей. Вопросы читателя мы переадресовали в администрацию Тулы в виде официального запроса.

Публикуем ответы. Понравятся они вам или нет, не знаем. Судите сами.

— Насколько внедрение двустороннего движения на ул. К. Маркса разгрузило дорожное движение на улице Ложевой?

– Введение двустороннего движения на ул. К. Маркса позволяет водителям транспортных средств, движущихся из Пролетарского территориального округа в сторону центра, миновать пять регулируемых перекрестков, а именно: пересечение улиц Ложевой и Марата, Ложевой и Степанова, Ложевой и Пролетарской, Пролетарской и Чапаева, Пролетарской, Епифанской и Демидовской Плотины. Данные меры способствуют разгрузке улицы Ложевой, тем самым увеличивая ее пропускную способность.

Справка Myslo. Улица Карла Маркса в Туле стала двусторонней с 15 декабря 2016 года. Эта тема вызвала большие споры среди туляков. Несогласные с этим решением жители города даже создавали петицию на сайте change.org. Но в итоге власти оставили нововведение в силе.

— Насколько внедрение двустороннего движения на ул. Осташёва (на участке от улицы Чапаева до Демидовской Плотины) разгрузило улицу Пролетарскую?

– Введение двустороннего движения на участке ул. Осташёва от ул. Демидовской Плотины до ул. Чапаева способствует разгрузке ул. Пролетарской в часы пик в связи с тем, что часть транспортных средств, движущихся по направлению к Веневскому шоссе, осуществляет движение через ул. Осташёва. Поскольку в настоящее время перекресток улиц Демидовской Плотины и Осташёва является нерегулируемым, в значительной степени сократилось возникновение предзаторовых и заторовых ситуаций при выполнении маневра левого поворота с ул. Демидовской Плотины на ул. Осташёва.

Справка Myslo. Двустороннее движение открыли на ул. Осташёва 19 декабря 2016 года.