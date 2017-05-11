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Тульские спортсмены завоевали 12 медалей на кубке Тамбовской области по WKF каратэ

Тульские спортсмены завоевали 12 медалей на кубке Тамбовской области по WKF каратэ

Наши спортсмены впервые принимали участие в этом турнире.

6 мая в Тамбове прошел открытый кубок Тамбовской области по WKF каратэ (олимпийский вид спорта), посвящённый 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
 
В соревнованиях приняли участие 250 спортсменов из Тамбова, Воронежа, Липецка, Грязи, Тульской области, Мичуринска, Моршанска, Борисоглебска, Уварово, Волгоградской области.
 
Спортсмены из Тульской области впервые принимали участие в этом турнире.
На соревнования отправились 23 спортсмена из спортивного клуба «Везувий».
 
Организаторы провели мероприятие на высоком уровне, а главный приз — кубок в виде волка — стал вожделенным для всех участников.
 
 
За победу развернулась нешуточная борьба, в которой были эмоции и огромное желание победить. Наши спортсмены проявили характер, волю к победе, хорошую технику и спортивное поведение.
 
Туляки завоевали 12 наград в своих категориях.

 
итоги соревнований

Воспитанники тренера Стрыкова А. А. (филиалы СК «Везувий» в Новомосковске, Кимовске, Донском).

Первое место:
  • Фадеев Константин
  • Макерова Виктория
  • Маслов Кирилл
Второе место:
  • Тимохин Егор
Третье место:
  • Беляков Руслан
  • Спиридонов Артем
Воспитанники тренера Сафронова А. А. (филиалы СК «Везвувий» в Узловой, Веневе, Богородицке).
 
Первое место:
  • Кисляков Андрей
Второе место:
  • Шурыгин Руслан
  • Гладышева Полина
Третье место:
  • Храпова Лиза
  • Горин Максим
  • Кривоносов Кирилл.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:56 +2
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