Тульские спортсмены завоевали 12 медалей на кубке Тамбовской области по WKF каратэ

Наши спортсмены впервые принимали участие в этом турнире.

6 мая в Тамбове прошел открытый кубок Тамбовской области по WKF каратэ (олимпийский вид спорта), посвящённый 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В соревнованиях приняли участие 250 спортсменов из Тамбова, Воронежа, Липецка, Грязи, Тульской области, Мичуринска, Моршанска, Борисоглебска, Уварово, Волгоградской области.

Спортсмены из Тульской области впервые принимали участие в этом турнире.

На соревнования отправились 23 спортсмена из спортивного клуба «Везувий».

Организаторы провели мероприятие на высоком уровне, а главный приз — кубок в виде волка — стал вожделенным для всех участников.

За победу развернулась нешуточная борьба, в которой были эмоции и огромное желание победить. Наши спортсмены проявили характер, волю к победе, хорошую технику и спортивное поведение.

Туляки завоевали 12 наград в своих категориях.

итоги соревнований Воспитанники тренера Стрыкова А. А. (филиалы СК «Везувий» в Новомосковске, Кимовске, Донском).

Первое место:

Фадеев Константин

Макерова Виктория

Маслов Кирилл

Второе место:

Тимохин Егор

Третье место:

Беляков Руслан

Спиридонов Артем

Воспитанники тренера Сафронова А. А. (филиалы СК «Везвувий» в Узловой, Веневе, Богородицке).

Первое место:

Кисляков Андрей

Второе место:

Шурыгин Руслан

Гладышева Полина

Третье место: