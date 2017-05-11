Тульские спортсмены завоевали 12 медалей на кубке Тамбовской области по WKF каратэ
Наши спортсмены впервые принимали участие в этом турнире.
6 мая в Тамбове прошел открытый кубок Тамбовской области по WKF каратэ (олимпийский вид спорта), посвящённый 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В соревнованиях приняли участие 250 спортсменов из Тамбова, Воронежа, Липецка, Грязи, Тульской области, Мичуринска, Моршанска, Борисоглебска, Уварово, Волгоградской области.
Спортсмены из Тульской области впервые принимали участие в этом турнире.
На соревнования отправились 23 спортсмена из спортивного клуба «Везувий».
Организаторы провели мероприятие на высоком уровне, а главный приз — кубок в виде волка — стал вожделенным для всех участников.
За победу развернулась нешуточная борьба, в которой были эмоции и огромное желание победить. Наши спортсмены проявили характер, волю к победе, хорошую технику и спортивное поведение.
Туляки завоевали 12 наград в своих категориях.
итоги соревнований
Воспитанники тренера
Первое место:
- Фадеев Константин
- Макерова Виктория
- Маслов Кирилл
Второе место:
- Тимохин Егор
Третье место:
- Беляков Руслан
- Спиридонов Артем
Воспитанники тренера
Сафронова А. А. (филиалы СК «Везвувий» в Узловой, Веневе, Богородицке).
Первое место:
- Кисляков Андрей
Второе место:
- Шурыгин Руслан
- Гладышева Полина
Третье место:
- Храпова Лиза
- Горин Максим
- Кривоносов Кирилл.
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