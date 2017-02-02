Юные футболисты «Юниора»: Мечтаем играть как Месси и Роналду

Фото Алексея Пирязева.

Мы поговорили с маленькими футболистами из детской школы «Юниор» после финала всероссийского турнира и узнали об их планах на будущее, их кумирах и впечатлениях от игры.

В Санкт-Петербурге в спорткомплексе «Зенит» состоялся финал I Всероссийского турнира среди футбольных школ «Юниор». В соревнованиях приняли участие 20 команд — призёры и победители десяти региональных этапов по всей России. Ребята при­ехали из разных городов: Рязани, Якутска, Петропавловска-Камчатского, Волгограда, Нефтекамска, Пятигорска, Колпино, Санкт-Петербурга, Москвы, а еще из Донского и Тулы. Возраст у всех участников совсем еще юный — всем мальчишкам от 6 до 7 лет.

Футболисты из оружейной столицы уверенно обыграли всех своих соперников и вы­шли в финал. В последней игре наша команда сражалась с ребятами из Ульяновска.



Ребята стали чемпионами!

Финальный поединок, несомненно, стал украшением турнира — по накалу страстей он был совершенно «взрослым». В серии послематчевых пенальти юные тульские футболисты победили. И радости не было предела! Команда из Тулы получила золотые медали и памятный кубок.



Светлана Никанорова

директор школы

- Как пришла идея открыть футбольную школу? Мне хотелось, чтобы младший сын занимался спортом. Оказалось, что в Туле нет футбольной секции для маленьких детей. Так появилась в 2015 году первая в Туле футбольная школа для детей. Сегодня у нас занимаются около 300 юных футболистов от 3 до 16 лет. Есть филиалы в Щёкино и Алексине. На отборочном этапе Всероссийских соревнований среди ФШ «Юниор» по ЦФО целых 4 команды нашей школы заняли первые места в четырёх возрастных категориях: 2009, 2010, 2011, 2012 г. р., а победа тульской команды «Юниор» в финале I Всероссийского турнира — это успех нашей школы! Я горжусь нашими тренерами и детьми!

Мы отправились на тренировку к победителям. Все мальчишки озорные и веселые. Им сложно усидеть на месте — энергия бьет ключом.

Каждый юниор уверен — в будущем он точно станет знаменитым футболистом. Кумиров у ребят много, из самых именитых — Месси, Роналду, Буффон. Что для «юниорцев» значит такая победа? Готовы ли они к новым достижениям? Мы спросили у главных героев этой истории.



Андрей Моисеев

тренев

- Для меня эта победа — гордость. Ребята получают позитивный заряд, развиваются. Такие турниры очень важны для нас, ведь мальчишки могут сравнить свои силы с другими командами. Самое главное, что ребята любят футбол. Мы очень много с ними разговариваем: и о дисциплине, и о задачах каждого на поле.



Максим Данилин

тренер

- Победа наших ребят — это показатель того, что школа на правильном пути. Для меня как тренера, который в основном работает с вратарями, это приятный результат. Мы в турнире пропустили всего один гол. Ребята понимают, что приходят тренироваться, учиться играть в футбол. Мы же, в свою очередь, даем им интересные и занимательные упражнения, поэтому баловаться им некогда!

От первого лица

Тимофей Радченко, 6 лет, вратарь

«Мой кумир — Лев Яшин. Я очень хочу быть на него похожим! В будущем постараюсь стать хорошим вратарем, но для этого нужно много тренироваться.

Ваня Пастухов, 7 лет, вратарь

«На этом турнире самое запоминающееся для меня — серия пенальти. Я тогда стоял на воротах и совсем не нервничал. Моя любимая команда «Барселона». Из вратарей мои кумиры Яшин, Акинфеев.

Степа Диденко, 7 лет, защитник

«Мне нравится играть на этой позиции. Хотя я пробовал играть нападающим, не мое это. На соревнованиях в Санкт-Петербурге мы выиграли, потому что много тренировались.

Кирилл Афанасьев, 7 лет, защитник

«На поле у меня важная задача — помогать команде не пропустить голы. На соревнованиях все команды были сложные. Я болею за питерский «Зенит». Любимый игрок — Дзюба.

Саша Шатверов, 7 лет, капитан команды, нападающий

«У нас команда дружная, я как капитан помогаю всем. Перед матчами мы все поддерживаем друг друга. А я даже забил один гол. Хочу в будущем стать игроком «Зенита»!

Кирилл Ильичев, 7 лет, защитник

«Очень сложный у нас был финал. Но мы выиграли! Я давно болею за московский «Спартак», а мой кумир — Промес. Хочу на него быть похожим.

Максим Ушаков, 7 лет, нападающий

«Я забил три гола на этом турнире и один из них — «Зениту». Я болею за мад­ридский «Реал». Хочу играть, как Роналду. Для этого я много тренируюсь.

Никита Тетерин, 7 лет, полузащитник

» Я забил на турнире два гола. Болею за «Спартак» и за тульский «Арсенал». Был несколько раз на стадионе с родителями. Вот подрасту и буду ходить с друзьями. В будущем хочу быть, как Месси.

Максим Боровков, 7 лет, полузащитник

«У нас очень дружные футболисты, мне это нравится. Я болею за наш «Арсенал». Ходил несколько раз с родителями на стадион. Я сам захотел стать футболистом!