Новичок «Арсенала» Александров: «Хочу помочь команде сохранить место среди лучших клубов России»

Фото пресс-службы «Арсенала».

Новичок «Арсенала» Михаил Александров провел первую тренировку в составе канониров. 27-летний полузащитник сборной Болгарии рассказал, что для него значит переход в стан оружейников.

– Это шаг в карьере. Считаю российскую Премьер-лигу сильной, она на хорошем счету в Европе. Хочу помочь «Арсеналу» выполнить поставленную задачу — сохранить место среди лучших клубов России. Уверен, что смогу проявить себя, и болельщики по достоинству оценят мою игру.

— Что раньше знали об «Арсенале» и российском футболе в целом?

– О своей новой команде знал немного, но в интернете можно найти любую информацию. Прислушался к мнению защитника туляков Ивана Иванова, которого знаю с детства. Можно сказать, что он помог мне с выбором в продолжении карьеры.

Что касается российского футбола, то в Болгарии есть специальная телепрограмма об РФПЛ, я ее часто смотрю.

В России играет немало моих соотечественников, которых хорошо знаю по сборной, — Ивелин Попов, Георги Миланов, Петар Занев, уже называвшийся Иван Иванов. Они высокого мнения о вашей Премьер-лиге.

— Под началом российского тренера Станислава Черчесова «Легия» добилась больших успехов.