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Новичок «Арсенала» Александров: «Хочу помочь команде сохранить место среди лучших клубов России»
Фото пресс-службы «Арсенала».

Новичок «Арсенала» Александров: «Хочу помочь команде сохранить место среди лучших клубов России»

Полузащитник сборной Болгарии рассказал, откуда узнал о канонирах.

Новичок «Арсенала» Михаил Александров провел первую тренировку в составе канониров. 27-летний полузащитник сборной Болгарии рассказал, что для него значит переход в стан оружейников.

– Это шаг в карьере. Считаю российскую Премьер-лигу сильной, она на хорошем счету в Европе. Хочу помочь «Арсеналу» выполнить поставленную задачу — сохранить место среди лучших клубов России. Уверен, что смогу проявить себя, и болельщики по достоинству оценят мою игру.

— Что раньше знали об «Арсенале» и российском футболе в целом?

– О своей новой команде знал немного, но в интернете можно найти любую информацию. Прислушался к мнению защитника туляков Ивана Иванова, которого знаю с детства. Можно сказать, что он помог мне с выбором в продолжении карьеры.

Что касается российского футбола, то в Болгарии есть специальная телепрограмма об РФПЛ, я ее часто смотрю.

В России играет немало моих соотечественников, которых хорошо знаю по сборной, — Ивелин Попов, Георги Миланов, Петар Занев, уже называвшийся Иван Иванов. Они высокого мнения о вашей Премьер-лиге.

— Под началом российского тренера Станислава Черчесова «Легия» добилась больших успехов.

– В минувшем сезоне мы стали лучшими в экстраклассе, выиграли Кубок Польши, получили возможность выступать в Лиге чемпионов. Это был отличный год! Правда, затем у нас сменился тренер, Станислав возглавил сборную России. Желаю ему успехов! А для меня игры в Лиге чемпионов стали незабываемым событием. Играть здесь мечтает каждый футболист. С «Легией» я во второй раз участвовал в Лиге чемпионов, в первый раз это было еще в «Лудогорце».

— Какая позиция на поле для вас оптимальная?

– Слева или справа в полузащите, в зависимости от задания тренера. Готов участвовать в атакующих действиях и помогать защите.

— Языковой барьер не станет для вас помехой?

– Не считая родного языка, владею сербским, английским, немецким, греческим и немного польским. Наши языки близки, мое имя и фамилия пишутся одинаково на болгарском и русском. Так что никаких проблем не вижу, через некоторое время будем общаться на русском языке.

 

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