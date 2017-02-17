Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Тульской области.
Ночью в Туле сгорел «Лексус»
В происшествии никто не пострадал.
17 февраля в 2.41 в «Единую службу спасения-112» сообщили о возгорании автомобиля «Лексус», расположенного в Туле на улице Гагарина.
Два пожарных расчета прибыли на место происшествия в 2.50, через три минуты огонь потушили.
В результате происшествия обгорел моторный отсек автомобиля и частично лакокрасочное покрытие. Причина пожара устанавливается. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.
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