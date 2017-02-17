Прокурор потребовал от властей Донского помочь семьям из разрушенного дома

Фото из архива Myslo.

В ходе прокурорской проверки по публикации Myslo установлено: администрация города не приняла меры, чтобы помочь жителям.

6 февраля Myslo писал о том, что в Донском рухнула стена жилого дома. В программе капремонта дом участвовать не может, потому что в 2009 году он признан ветхим. А программа переселения рассчитана только на аварийные дома. Дом на ул. Кирова, 20 к таким не относится.

Местные власти пообещали, что работу проведут. Дом должна будет осмотреть комиссия. Ее решение будет готово лишь в конце первого — начале второго квартала 2017 года. Однако чиновники отметили, что в таком состоянии дом может простоять еще до 2024 года, то есть до конца исполнения срока следующей программы по переселению.

После публикации на Myslo прокурор области Александр Козлов поручил прокуратуре Донского провести проверку.

Установлено, что указанный жилой дом (1931 года постройки) постановлением администрации муниципального образования от 28 мая 2009 года признан непригодным для проживания. 23 декабря 2016 года администрация получила экспертное заключение по обследованию технического состояния дома. Согласно заключению жилой дом №20 находится в аварийном состоянии.

7 февраля 2017 года прокуратура совместно с администрацией выехала на место, чтобы осмотреть дом. При осмотре фасада дома зафиксированы:

следы замыкания кладки стен, трещины (вертикальные и наклонные),

разрушение штукатурного слоя стен,

цоколь и отмостка отсутствуют,

в районе карниза сквозные отверстия в кладке шлакоблочных блоков,

угол жилого дома имеет сквозные трещины и осыпание шлакоблочного кирпича.

Однако до настоящего времени в нарушение требований действующего законодательства не приняты меры по созданию комиссии для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Не проводилась оценка соответствия дома.

10 семей, проживающих в этом доме, оказались в тяжелой жизненной ситуации, а администрация города меры для решения вопроса о предоставлении жилых помещений не принимала.

По результатам проведённой проверки главе администрации Руслану Бутову внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Myslo следит за развитием событий.