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Гурам Аджоев: «Арсенал» до закрытия трансферного окна будет искать нападающего и левого полузащитника

Гурам Аджоев: «Арсенал» до закрытия трансферного окна будет искать нападающего и левого полузащитника

Канониры продолжают укомплектовывать команду к весенней части РФПЛ.

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев в интервью «Чемпионату» рассказал, что трансферная кампания в зимний период для его команды еще не окончена.

– Перед зимним трансферным окном в составе было 30 человек, в отношении 14 из них было принято решение расстаться. Подготовительный период после Нового года они начали проходить с молодёжной командой, а теперь тренируются в «Арсенале-2». Надеюсь, до закрытия трансферного окна мы сможем со всеми мирно расстаться. Это не значит, что они в чём-то виноваты, — просто на наш взгляд они не смогут помочь клубу стать сильнее. По большинству из этих футболистов у нас имеются предложения, в основном из ФНЛ, — рассказал Аджоев.

Он заявил, что за счет этих игроков клуб разгружает зарплатную ведомость и имеет возможность пригласить новых футболистов, ведь на трансферы у «Арсенала» «было ровно 0 рублей».

– Все, кроме Федерико Расича, то есть шесть из семи новичков, играют или в недалёком прошлом играли за свои сборные. На этом трансферная кампания не закончена, «Арсенал» до закрытия окна будет искать ещё одного нападающего и левого полузащитника, — сказал Аджоев.

В интервью Myslo генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов отмечал, что на втором сборе клуб подпишет несколько новичков. Подробнее читайте здесь.

Отметим, что второй сбор канониров заканчивается 10 февраля. До этого у команды запланирован контрольный матч с клубом «Милсами». Игра состоится 9 февраля в 17.00.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:12 +1
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