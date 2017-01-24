Кто пришел играть в «Арсенал»

Фото: ФК Арсенал

То, чего все так ждали, свершилось. Буквально за пару недель «Арсенал» кардинально обновился. По количеству новичков тульская команда сейчас впереди всей России.

Знакомые все лица!

Если бы вручался приз за самый смешной вопрос межсезонья, то его уже сейчас можно было бы переслать арсенальской пресс-службе за безусловный хит в адрес Владимира Габулова: долго ли он думал над предложением из Тулы? Показательно, что вопрос прозвучал, а прямого на него ответа не последовало. А что тут скажешь? Долго? Или полгода по футбольным меркам сравнительно короткий срок?

Прихода экс-вратаря «Динамо» в Туле ожидали с прошлого лета. Что-то там в последний момент не срослось. Вот только ситуация за это время кардинально поменялась. Если летом пост номер один был вакантен, то за осеннюю часть турнира здесь успел проявить себя Михаил Левашов – безусловный на сегодня любимец болельщиков. И Габулову теперь предстоит двойная конкуренция – не только со своим коллегой по амплуа, но и трибунами.

Приход Владимира Габулова подтвердил старую истину: дыма без огня не бывает.

О том, что этого вратаря ждут в «Арсенале» говорили и прошлым летом, и поздней осенью. Все предположения подтвердились. Равно как получилось и с приходом Кирилла Комбарова, которого слухи упорно отправляли в «Арсенал» последние пару месяцев. Так совпало, что приход в «Арсенал» ознаменовался значимыми событиями и в личной жизни Кирилла. Во-вторых, он, как и его брат-близнец в «Спартаке», на днях отметил свое тридцатилетие. Ну а во-первых, еще будучи 29-летним молодым человеком, он в третий раз стал отцом. 16 января у него родился мальчик. Факты однозначно свидетельствующие, что и в игровой жизни должна смениться аура. А то после ухода из «Спартака» судьба заносила Кирилла Комбарова только в тонущие команды. «Торпедо» и вовсе уже барахтается во втором дивизионе, теперь вот существенные финансовые пробоины получила «Томь», откуда Кирилл перебрался в «Арсенал».

Но, пожалуй, самое интересное развитие событий с игроком, который тоже «недолго» думал над тем, стоит ли ему переезжать в Тулу – форвардом Евгением Луценко. Бывший наставник канониров Сергей Павлов хотел еще минувшим летом видеть его в команде. Но в результате Луценко предпочел московское «Динамо». Сейчас тульский клуб вновь объявил о желании видеть этого игрока в своей команде уже на втором турецком сборе. Но только с условием, что он сам, и «Динамо», где Луценко играет сейчас, дадут внятный ответ по этому поводу в ближайшее время.

«Иначе мы займемся поиском другого нападающего», – прокомментировал эти трансферные новости гендиректор туляков Дмитрий Балашов.

И вот если рассматривать еще и приз за самую оптимистичную цитату об «Арсенале», то эти слова также вне конкуренции. Когда-то мы еще могли позволить себе столь резкую публичную дискуссию с теми, кого приглашаем.

С месяц назад Дмитрий Балашов опечалил было болельщиков сообщением о том, что денег на трансферы в «Арсенале» нет. А потом обнадежил, сказав, что, несмотря на это, работа по усилению состава ведется. Результаты этой работы налицо. В условиях, когда подавляющее большинство клубов российской премьер-лиги ищет свободных агентов, «Арсенал» на этом рынке самый активный и, пожалуй, успешный.

Первый аргентинец в Туле

Самым титулованным новичком межсезонья стал румынский полузащитник Александру Бурчану. В его футбольной карьере есть 26 матчей за национальную сборную, игры в Лиге чемпионов – в том числе, например, против «Челси», и много еще чего интересного. Зимой у Бурчану закончился контракт со «Стяуа», и он приехал в Тулу, не особенно, по его же словам, представляя, что это за город.

Правда, из интернета узнал, что тут делают оружие и есть свой кремль.

Теперь будет возможность изучить Тулу более детально. Контракт Бурчану с «Арсеналом» подписан по схеме «1,5+1» – то есть на полтора года, с возможностью продления еще на один сезон.



Александру Бурчану

Деталь: об интересе «Арсенала» к своей персоне Буручану узнал еще в декабре, то есть в момент, когда знаменитая фраза о том, что денег на трансферы в тульской команде нет, еще даже не прозвучала в эфире.

Новым игроком «Арсенала» стал также грузинский защитник Гия Григалава, выступавшей еще в «Москве», если кто помнит такую команду. Последнее время Григалава защищал цвета «Этникоса» на Кипре. И, по его словам, обрадовался возможности вернуться в российскую премьер-лигу. Переговоры с ним опять же шли еще с прошлого декабря.

Ну, и самым долгожданным дебютантом команды стал аргентинец Федерико Расич. Наконец-то в Туле будет еще один нападающий. Судя по тому, что Кирьяков хочет видеть у себя еще и Луценко, игра будет строиться в расчете на более агрессивную борьбу в штрафной, которую будет кому выигрывать. Расич тоже отличается гренадерскими габаритами, в чем уже смогли убедиться болельщики, посмотревшие трансляцию контрольной игры с «Шахтером». И если Буручану уже второй румын в истории «Арсенала», то аргентинских легионеров в Туле еще не было.

Глобальные перемены и в тренерском штабе. Пришел, как было объявлено, помощником главного тренера Игорь Семшов. Медицинскую службу возглавил Александр Резепов, работавший до того в мини-футбольном ЦСКА, потом в московском «Динамо», и последний год в ЦСКА.

Но если говорить о самых титулованных новичках, то они все же не на поле, а в тренерском штабе. Тренером вратарей в Туле теперь будет Вячеслав Чанов. Тот самый, выступавший еще в союзной высшей лиге за донецкий «Шахтер» и «Торпедо». Последнее время работал в ЦСКА, выигрывал с ним, как тренер, Кубок УЕФА. Среди его воспитанников Игорь Акинфеев и тот же Владимир Габулов. Причем и с прежним тренером вратарей Валерием Чижовым, по просьбе Чанова, «Арсенал» не стал расставаться. Так что теперь в команде сразу два тренера вратарей.

Нападающие есть, голов нет

На первых зимних сборах «Арсенал» провел два контрольных матча. С болгарским «Лудогорцем» туляки сыграли 1:1. По ходу встречи вели 1:0 после автогола украинца Пластуна. В концовке соперники сумели сравнять счет.

В этой встрече туляки выступали в следующем составе: Габулов (Левашов, 46), Беляев (Браун Форбс, 68), Вергара (Рукас, 46), Денисов, Ершов, Бурчану (Буранов, 73), Стеклов (Мингазов, 86), Максимов (Шевченко, 63), Комбаров (Хагуш, 70), Горбатенко, Бурмистров (Власов, 57).

В минувший понедельник туляки уступили «Шахтеру» из Караганды 0:1.

Судьбу матча решил неоднозначный эпизод на последней минуте, в котором судья рассмотрел возможность для назначения пенальти.

Стартовый состав на этот матч был практически тем же, что и с «Лудогорцем», за исключением получившего травму Денисова: Габулов (Березин, 46), Вергара (Беляев, 66), Беляев (Рукас, 46), Ершов (Голуб, 62), Бурчану (Рыжков, 62), Максимов (Буранов, 62), Стеклов (Мингазов, 46), Комбаров (Хагуш, 58), Горбатенко (Браун Форбс, 46; Аджоев, 81), Бурмистров (Власов, 58), Расич (Шевченко, 46; Изотов, 81).

- Еще один хороший тест для нас, – прокомментировал итог контрольного поединка против «Шахтера» Сергей Кирьяков. – Полезной информации получили много. Посмотрели Расича в деле. По игрокам в эпизодах видно, что они устали. Нагрузки сказываются. Где-то не бежали, где-то не успевали. В атаке не хватало агрессии. Подходы к чужим воротам были. Опять не реализовали моменты. Во втором тайме дали молодым ребятам почувствовать, что такое играть за основу. Попробовали и разные схемы».

Временами в обоих матчах «Арсенал» действительно смотрелся неплохо. Особенно с «Лудогорцем». Но пока у нас та же беда – ноль в графе собственноножно забитых мячей. Есть над чем работать.