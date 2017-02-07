Тульские велогонщики — призеры Всероссийских соревнований

С 3 по 5 февраля в Москве на велотреке «Крылатское» проходили чемпионат, первенство России и Всероссийские соревнования по велоспорту на треке, в котором приняли участие сильнейшие спортсмены из разных регионов страны.

Сборная Тульской области, в состав которой входят спортсмены МБУДО «СДЮСШОР «Велосипедный спорт», показали отличные результаты.

В чемпионате России золотые медали завоевали Александр Дубченко и Татьяна Киселева, серебряную — Алексей Семеха.

В первенстве России золото добыл Дмитрий Нестеров, а бронзу — Ксения Андреева.

Во Всероссийских соревнованиях у туляков шесть золотых, три серебряных и четыре бронзовых медалей.

Победителями и призерами Всероссийских соревнований стали:

Михаил Дмитриев,

Татьяна Киселева,

Дмитрий Нестеров,

Ксения Андреева,

Екатерина Королева,

Александр Дубченко,

Даниил Комков,

Данила Бурлаков,

Александра Гончарова,

Александра Дикая,

Алексей Носов.

Кстати, советы о том, как воспитать чемпиона, читайте в нашей специальной статье здесь.