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Тульские велогонщики — призеры Всероссийских соревнований

Тульские велогонщики — призеры Всероссийских соревнований

Наши спортсмены показали отличные результаты!

С 3 по 5 февраля в Москве на велотреке «Крылатское» проходили чемпионат, первенство России и Всероссийские соревнования по велоспорту на треке, в котором приняли участие сильнейшие спортсмены из разных регионов страны.

Сборная Тульской области, в состав которой входят спортсмены МБУДО «СДЮСШОР «Велосипедный спорт», показали отличные результаты.

В чемпионате России золотые медали завоевали Александр Дубченко и Татьяна Киселева, серебряную — Алексей Семеха.

В первенстве России золото добыл Дмитрий Нестеров, а бронзу — Ксения Андреева.

Во Всероссийских соревнованиях у туляков шесть золотых, три серебряных и четыре бронзовых медалей.

Победителями и призерами Всероссийских соревнований стали:

  • Михаил Дмитриев,
  • Татьяна Киселева,
  • Дмитрий Нестеров,
  • Ксения Андреева,
  • Екатерина Королева,
  • Александр Дубченко,
  • Даниил Комков,
  • Данила Бурлаков,
  • Александра Гончарова,
  • Александра Дикая,
  • Алексей Носов.

Кстати, советы о том, как воспитать чемпиона, читайте в нашей специальной статье здесь.

 


Хотите рассказать о спортивных событиях и достижениях? Звоните по номеру 8 (4872) 57-07-07 (доб. 232). Или пишите на почту kristina@myslo.ru.

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:47 +1
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