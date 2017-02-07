Тульские велогонщики — призеры Всероссийских соревнований
Наши спортсмены показали отличные результаты!
С 3 по 5 февраля в Москве на велотреке «Крылатское» проходили чемпионат, первенство России и Всероссийские соревнования по велоспорту на треке, в котором приняли участие сильнейшие спортсмены из разных регионов страны.
Сборная Тульской области, в состав которой входят спортсмены МБУДО «СДЮСШОР «Велосипедный спорт», показали отличные результаты.
В чемпионате России золотые медали завоевали Александр Дубченко и Татьяна Киселева, серебряную — Алексей Семеха.
В первенстве России золото добыл Дмитрий Нестеров, а бронзу — Ксения Андреева.
Во Всероссийских соревнованиях у туляков шесть золотых, три серебряных и четыре бронзовых медалей.
Победителями и призерами Всероссийских соревнований стали:
- Михаил Дмитриев,
- Татьяна Киселева,
- Дмитрий Нестеров,
- Ксения Андреева,
- Екатерина Королева,
- Александр Дубченко,
- Даниил Комков,
- Данила Бурлаков,
- Александра Гончарова,
- Александра Дикая,
- Алексей Носов.
Кстати, советы о том, как воспитать чемпиона, читайте в нашей специальной статье здесь.
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