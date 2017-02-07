Администрация Тулы: вопрос ликвидации тульского трамвая не рассматривается

Фото из архива Myslo.

Администрация дала комментарий по спорной теме трамваев в Туле в связи с публикациями в СМИ.

В связи с публикациями в средствах массовой информации, посвященными вопросу сохранения тульских трамваев, администрация города Тулы совместно с МКП «Тулгорэлектротранс» дала развернутый комментарий.

Напомним, несколько дней назад на сайте народных инициатив создали петицию с призывом убрать с тульских улиц трамваи. Эта петиция породила огромную волну: большинство туляков не согласились с этой идеей и стали писать статьи о необходимости сохранения развития трамвайной сети, составлять петиции в защиту трамваев. Даже московский блогер Илья Варламов обратился к этой теме.

В ответ на эти и другие публикации администрация города составила подробный отчет о ходе развития трамвайной сети в Туле. А главное, в комментарии однозначно указано: вопрос ликвидации тульского трамвая не рассматривается.

«Трамвай является одним из символов Тулы. Администрацией города не рассматривается вопрос ликвидации трамвайной сети. Дальнейшее развитие действующей сети возможно при мониторинге дорожного движения и с учетом общественного мнения».

Кроме того, с 2012 года ведется работа по обновлению подвижного состава и развитию инфраструктуры трамвайных путей.

За последние пять лет на эти цели потратили около 450 млн рублей (источники финансирования – федеральный, областной и городской бюджеты).

В 2013 году приобретено 14 единиц трамваев модели 71-407 (Уралтрансмаш). На эти цели из бюджетов города и области было выделено порядка 201,5 млн рублей.

В декабре 2016 года 30 трамваев 71-619КТ Тульской области подарило правительство Москвы. С 1 декабря 2016 года трамваи вышли на маршруты города и позволили вывести из эксплуатации 19 трамваев модели Т3, которые находятся в эксплуатации более 32 лет, и 11 единиц трамваев Т3М, находящиеся в эксплуатации более 25 лет.

В 2017 году согласно достигнутых договоренностей с правительством Москвы, доставят еще 18 единиц трамвайных вагонов 71-619КТ.

Это позволит вывести из эксплуатации 18 единиц трамваев Т3М и выполнить задачу по полной модернизации трамвайного транспорта. Планируется, что в эксплуатации будут находиться 63 трамвая, не использовавших срок полной амортизации (для трамвая он составляет 16 лет).

Кроме того, с 2018 по 2020 годы планируется приобрести еще пять новых вагонов. Размер затрат составит более 125 млн рублей. Кроме того, с 2012 года производится ремонт трамвайных путей в Туле.

2012 год:

угольник Коминтерна, пересечение ул. Советской и ул. Коминтерна – широкополосные плиты (12,6 млн руб.);

угольник Оружейный переулок, пересечение ул. Октябрьской и ул. Демидовская плотина – широкополосные плиты (22 млн руб.);

участок трамвайного пути по ул. Советской от ул. Коминтерна до Оружейного переулка – широкополосные плиты (80,3 млн руб.).

2013 год:

угольник Пирогова, пересечение ул. Советской и ул. Оборонной – широкополосные плиты (22,6 млн руб.);

угольник Ф.Энгельса, пересечение ул. Советской и ул. Ф. Энгельса – применение широкоплоскостной технологии (18,4 млн руб.).

2014 год:

угольник Площадка, пересечение ул. Пролетарской с ул. Епифанской и ул. Демидовская Плотина – применение широкоплоскостной технологии (ж.б. плиты) (26,5 млн руб.).

2015 год:

ул. Михеева (6,2 млн руб.).

2016 год:

ул. Тимирязева на участке от ул. Михеева до ул. Агеева (48 млн руб.).

В 2017 году планируется произвести ремонт на следующих участках:

ул. Епифанская на участке от ул. Пролетарской до ул. Марата (880 метров погонных одиночного пути),

ул. Марата на участке от ул. Епифанской до ул. Ложевой (750 метров погонных одиночного пути),

ул. Марата на участке от ул. Ложевой до ул. Каракозова (1300 метров погонных одиночного пути).

Сумма затрат на ремонт в 2017 году составит порядка 140 млн рублей. Также в следующем году планируется озеленение и посадка газонной травы на следующих участках трамвайных путей: