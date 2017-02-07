Администрация Тулы: вопрос ликвидации тульского трамвая не рассматривается
Администрация дала комментарий по спорной теме трамваев в Туле в связи с публикациями в СМИ.
В связи с публикациями в средствах массовой информации, посвященными вопросу сохранения тульских трамваев, администрация города Тулы совместно с МКП «Тулгорэлектротранс» дала развернутый комментарий.
Напомним, несколько дней назад на сайте народных инициатив создали петицию с призывом убрать с тульских улиц трамваи. Эта петиция породила огромную волну: большинство туляков не согласились с этой идеей и стали писать статьи о необходимости сохранения развития трамвайной сети, составлять петиции в защиту трамваев. Даже московский блогер Илья Варламов обратился к этой теме.
В ответ на эти и другие публикации администрация города составила подробный отчет о ходе развития трамвайной сети в Туле. А главное, в комментарии однозначно указано: вопрос ликвидации тульского трамвая не рассматривается.
«Трамвай является одним из символов Тулы. Администрацией города не рассматривается вопрос ликвидации трамвайной сети. Дальнейшее развитие действующей сети возможно при мониторинге дорожного движения и с учетом общественного мнения».
Кроме того, с 2012 года ведется работа по обновлению подвижного состава и развитию инфраструктуры трамвайных путей.
За последние пять лет на эти цели потратили около 450 млн рублей (источники финансирования – федеральный, областной и городской бюджеты).
В 2013 году приобретено 14 единиц трамваев модели 71-407 (Уралтрансмаш). На эти цели из бюджетов города и области было выделено порядка 201,5 млн рублей.
В декабре 2016 года 30 трамваев 71-619КТ Тульской области подарило правительство Москвы. С 1 декабря 2016 года трамваи вышли на маршруты города и позволили вывести из эксплуатации 19 трамваев модели Т3, которые находятся в эксплуатации более 32 лет, и 11 единиц трамваев Т3М, находящиеся в эксплуатации более 25 лет.
В 2017 году согласно достигнутых договоренностей с правительством Москвы, доставят еще 18 единиц трамвайных вагонов 71-619КТ.
Это позволит вывести из эксплуатации 18 единиц трамваев Т3М и выполнить задачу по полной модернизации трамвайного транспорта. Планируется, что в эксплуатации будут находиться 63 трамвая, не использовавших срок полной амортизации (для трамвая он составляет 16 лет).
Кроме того, с 2018 по 2020 годы планируется приобрести еще пять новых вагонов. Размер затрат составит более 125 млн рублей. Кроме того, с 2012 года производится ремонт трамвайных путей в Туле.
2012 год:
- угольник Коминтерна, пересечение ул. Советской и ул. Коминтерна – широкополосные плиты (12,6 млн руб.);
- угольник Оружейный переулок, пересечение ул. Октябрьской и ул. Демидовская плотина – широкополосные плиты (22 млн руб.);
- участок трамвайного пути по ул. Советской от ул. Коминтерна до Оружейного переулка – широкополосные плиты (80,3 млн руб.).
2013 год:
- угольник Пирогова, пересечение ул. Советской и ул. Оборонной – широкополосные плиты (22,6 млн руб.);
- угольник Ф.Энгельса, пересечение ул. Советской и ул. Ф. Энгельса – применение широкоплоскостной технологии (18,4 млн руб.).
2014 год:
- угольник Площадка, пересечение ул. Пролетарской с ул. Епифанской и ул. Демидовская Плотина – применение широкоплоскостной технологии (ж.б. плиты) (26,5 млн руб.).
2015 год:
- ул. Михеева (6,2 млн руб.).
2016 год:
- ул. Тимирязева на участке от ул. Михеева до ул. Агеева (48 млн руб.).
В 2017 году планируется произвести ремонт на следующих участках:
- ул. Епифанская на участке от ул. Пролетарской до ул. Марата (880 метров погонных одиночного пути),
- ул. Марата на участке от ул. Епифанской до ул. Ложевой (750 метров погонных одиночного пути),
- ул. Марата на участке от ул. Ложевой до ул. Каракозова (1300 метров погонных одиночного пути).
Сумма затрат на ремонт в 2017 году составит порядка 140 млн рублей. Также в следующем году планируется озеленение и посадка газонной травы на следующих участках трамвайных путей:
- улица Щегловская Засека,
- проспект Ленина,
- улица Станиславского.