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К «Арсеналу» присоединился экс-капитан румынского «Стяуа»

К «Арсеналу» присоединился экс-капитан румынского «Стяуа»

Александру Бурчану прибыл в Турцию для подписания контракта.

В расположение «Арсенала» прибыл румынский полузащитник Александру Бурчану. Как сообщает корреспондент «Спорт-Экспресса» из Турции, где канониры проводят сборы, бывший капитан «Стяуа» приехал вместе со своим агентом. Контракт должен быть подписан в самое ближайшее время.

В составе бухарестского клуба 31-летний хавбек дважды становился чемпионом своей страны.

С 1 января этого года Бурчану числится свободным агентом. Ранее он выступал на родине за «Оцелул» и «Тимишоару», а в Турции — за «Трабзонспор». В активе игрока 26 матчей за сборную Румынии, однако последний раз он выходил на поле в составе национальной команды в апреле 2014 года.
 

Напомним, что в стане «Арсенала» новички Владимир Габулов, Кирилл Комбаров, а также Роберт Арзуманян.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 23:05 0
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