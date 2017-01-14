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В Белёвском районе женщина фиктивно поставила на учет 17 иностранцев

В Белёвском районе женщина фиктивно поставила на учет 17 иностранцев

По данному факту полицейские проводят проверку.

В Тульской области полицейские продолжают выявлять нарушения миграционного законодательства. За минувшие сутки полицейские раскрыли сразу два факта противоправных деяний.

По предварительным данным, 28-летний житель Косой Горы фиктивно поставил на миграционный учет в селе Хрущёво пятерых иностранных граждан. При этом он не предоставив им фактических мест для проживания.

А в Белёвском районе 43-летняя женщина аналогичным образом зарегистрировала 17 иностранцев из двух различных государств.

По указанным фактам полицейские выясняют все детали фиктивной постановки на учет иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:27 +2
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