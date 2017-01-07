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Тульский «Арсенал» в Турции сыграет с «Лудогорцем»

Тульский «Арсенал» в Турции сыграет с «Лудогорцем»

На первый сбор в рамках подготовки к весенней части чемпионата России футболисты отправятся 12 января.

Как сообщает пресс-служба клуба, 12 января футболисты тульского «Арсенала» отправятся на свой первый сбор в рамках подготовки к весенней части чемпионата России.

В ходе сборов 19 января «Арсенал» выйдет против «Лудогорца» - участника плей-офф Лиги Европы, а 23 января тульская команда встретится с «Шахтером» (Караганда).

Напомним, что в первой части чемпионата тульский «Арсенал» набрал 12 очков в 17 встречах и сейчас занимает 15-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ.

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