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В Тульской области задержали трех распространителей наркотиков

В Тульской области задержали трех распространителей наркотиков

За прошедшие сутки полицейскими в трёх районах области выявлены преступления в сфере незаконного оборота наркотиков: в Белеве, Донском и Ефремове.

В Белёве в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий около дома №7 по улице Октябрьской сотрудники полиции остановили автомашину ВАЗ-2115. В ходе досмотра у находившегося в салоне машины нигде не работающего 30-летнего мужчины был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет с растительной массой зелёного цвета. Проведённое исследование показало, что данное вещество является коноплей, растением, содержащим наркотическое вещество тетраканабинол. Общая масса изъятого составила 223 грамма.

 

В Донском около дома №8 по улице Комсомольской оперативниками был остановлен нигде не работающий и ранее судимый за кражи 35-летний мужчина. При проведении личного досмотра у него было изъято два фольгированных свёртка с веществом белого цвета. Согласно заключению эксперта-криминалиста данное вещество является наркотическим средством, содержащим карфентанил, общей массой 1,05 грамма.

 

В Ефремове в одном из гаражей гаражного кооператива №23, расположенного по улице Комсомольской, у 40-летнего мужчины сотрудниками полиции был обнаружен и изъят газетный свёрток с растительной массой зелёного цвета. Проведённое исследование показало, что данное вещество является коноплей, растением, содержащим наркотическое вещество тетраканабинол. Общая масса изъятого - 9 граммов.

По всем указанным фактам в полиции возбуждены и расследуются уголовные дела по статье, предусматривающей ответственность за незаконный оборот наркотиков.

 

вчера, в 23:59 0
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