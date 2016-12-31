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Каким был год для тульского «Арсенала»?
Фото Максима Котёнева и Евгения Овсянникова.

Каким был год для тульского «Арсенала»?

Оружейники подвели итоги.

Тульский «Арсенал» вспомнил самые важные события для клуба в уходящем 2016 году. Представляем вашему вниманию.

новый спонсор «ростех»

23 мая на Центральном стадионе состоялось официальное подписание соглашения о сотрудничестве.

необычная форма «Арсенала»

Камуфляжная форма «Арсенала», по мнению журналистов портала «Чемпионат», вошла в пятерку самой красивой экипировки среди команд РФПЛ. Первое место — у «Краснодара».

крупное поражение в первом туре

31 июля тульский «Арсенал» стартовал в Премьер-лиге сезона 2016/17. Старт нельзя назвать удачным — канониры крупно проиграли 0:4 московскому «Спартаку».

первый домашний матч — первая победа

6 августа тульские болельщики стали свидетелями первого в сезоне домашнего матча «Арсенала» в Премьер-лиге. Наши футболисты обыграли казанский «Рубин» со счетом 1:0. Единственный гол в поединке забил Игорь Шевченко.

шикарный перфоманс в честь 870-летия Тулы

11 сентября в Тулу приехал один из самых титулованных клубов чемпионата, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА, четырёхкратный чемпион России — питерский «Зенит». Игра совпала со знаменательной датой — у оружейной столицы был юбилей — 870-летие. Но подарка преподнести городу не удалось. «Арсенал» проиграл со счетом 0:5.

К слову, это поражение стало еще и самым крупным для канониров в рамках Премьер-лиги.

михаил левашов — тульский яшин

В матче 8-го тура чемпионата России по футболу тульский «Арсенал» представил болельщикам своего доморощенного голкипера — воспитанника новомосковского футбола, уроженца Богородицка Михаила Левашова. Голкипер буквально спас команду от поражения и был лучшим на поле в поединке с «Тереком».

Сергея Павлова уволили с поста главного тренера

1 октября канониры на последних минутах упустили победу над «Локомотивом». После этого матча Сергей Павлов и «Арсенал» расторгли контракт.

Сергей Александрович возглавлял тульских оружейников с 29 февраля текущего года. Опытный специалист без осечек провел весеннюю часть ФНЛ (11 побед и 3 ничьи в 14 турах) и поднял «Арсенал» в премьер-лигу. В РФПЛ арсенальцы в девяти матчах одержали одну победу, четыре раза сыграли вничью и столько же раз проиграли.

кадровая перезагрузка

5 октября официально было объявлено, что новый президент «Арсенала» — Гурам Аджоев. Большое интервью Аджоева читайте здесь. А 20 октября клуб объявил о новом генеральном директоре. Им стал Дмитрий Балашов.

Кирьяков — новый тренер

6 октября новым тренером «Арсенала» стал Сергей Кирьяков. В прошлом он играл нападающим в московском «Динамо», немецких клубах «Карлсруэ», «Гамбург», «Теннис-Боруссия», клубах Китая. Выступал в олимпийской и первой сборной СССР, сборной СНГ и сборной России. Входил в тренерский штаб молодежной сборной России, возглавлял юношескую сборную России (игроки 1997 года рождения).

травмированные игроки

В разное время в лазарете у «Арсенала» побывали Андрей Горбанец, Игорь Шевченко, Никита Бурмистров и другие. А вот Сергей Маслов и вовсе может завершить карьеру. У него травма колена. Футболист даже проходил лечение в Германии, но это не принесло должного результата, к сожалению.

новый автобус

8 ноября в Москве ПФК «Арсенал» приобрел автобус марки «Мерседес» для основной команды. И на новеньком транспортном средстве игроки приехали на матч с ЦСКА. Напомним, что та игра завершилась минимальной победой москвичей.

100 матчей Ершова

6 ноября «Арсенал» сыграл с «Ростовом». Эта игра завершилась со счетом 4:1 и не в нашу пользу. Несмотря на такой печальный результат, в поединке был и светлый момент — Иван Ершов провел в футболке канониров сотый матч.

роснефть — новый спонсор канониров

15 сентября было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Тульской области и указанной компанией. Кроме того, «Роснефть» стал спонсором ПФК «Арсенал».

первая победа кирьякова

А 5 декабря произошло долгожданное событие — «Арсенал» добыл первую победу под руководством Кирьякова. Матч с «Анжи» завершился со счетом 1:0. Единственный гол в поединке забил Максим Беляев.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 20:00 +2
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