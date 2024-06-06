  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Политика и экономика
  4. В Тульской области будет совершенствоваться система обращения с отходами - Политические и экономические новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульской области будет совершенствоваться система обращения с отходами
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области будет совершенствоваться система обращения с отходами

Регион подписал соглашение с компанией «Российский экологический оператор».

6 июня на XXVII Петербургском международном экономическом форуме врио губернатора Дмитрий Миляев подписал соглашение с генеральным директором компании «Российский экологический оператор» («РЭО») Денисом Буцаевым.

Дмитрий Миляев подчеркнул, что Тульская область активно участвует в федеральном проекте «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология».

9jbhgzurkynha7q983v3hft7t6mj1767.jpg

— «Российский экологический оператор» вносит серьезный вклад в совершенствование системы обращения с ТКО в Тульской области и создание новых объектов, отвечающих всем требованиям в сфере охраны окружающей среды. Сегодняшнее соглашение позволит укрепить и расширить наше сотрудничество в рамках внедрения экономики замкнутого цикла в сфере обращения с отходами. Правительство Тульской области продолжит конструктивно взаимодействовать с «Российским экологическим оператором», — сказал Дмитрий Миляев.

Дмитрий Миляев отметил, что в 2022 году с компанией было заключено соглашение о софинансировании создания современной инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Общий объем инвестиций составит порядка 8 млрд рублей.

— Строительство объектов в Дубенском районе и Туле завершено. Продолжаются работы в Узловском районе. Уверен, все объекты будут сданы в срок. Благодарю за активное участие в совершенствовании системы обращения с ТКО в Тульской области, — сказал Дмитрий Миляев.

tjtjqyel0ixp03w94nhm2z7nfac289y1.jpg

Гендиректор «РЭО» Денис Буцаев:

— На полях ПМЭФ «РЭО» подписано соглашение о сотрудничестве для развития инфраструктуры утилизации отходов, вторичных материальных ресурсов и вторичного сырья на территории Тульской области. Отмечу, что регион является лидером в стране по объемам и срокам создания мощностей и готов досрочно прийти к выполнению показателей 2030 года. Говоря о сегодняшнем соглашении, отдельное внимание уделяется иным видам отходов. Это позволит в рамках экономики замкнутого цикла создать целый кластер перерабатывающих предприятий, которые будут получать вторсырье для производства новых видов продукции.

На встрече врио губернатора Дмитрия Миляева с руководителями компании Денисом Буцаевым и его заместителем по инвестиционному развитию Сергеем Королевым обсуждались вопросы дальнейшей совместной работы по развитию отрасли обращения с ТКО.

Сюжет: ПМЭФ-2024
В Тульской области построят фабрику по производству картона
Политика и экономика
В Тульской области построят фабрику по производству картона
сегодня, в 13:08, 5 291 0
В Тульской области будут выпускать высокоточные детали для нужд машиностроения
Политика и экономика
В Тульской области будут выпускать высокоточные детали для нужд машиностроения
сегодня, в 12:25, 10 366 1
В Тульской области появится производство химических компонентов и композиционных материалов
Политика и экономика
В Тульской области появится производство химических компонентов и композиционных материалов
сегодня, в 11:05, 16 485 0
Делегация Тульской области примет участие в ПМЭФ-2024
Жизнь Тулы и области
Делегация Тульской области примет участие в ПМЭФ-2024
вчера, в 15:57, 8 564 0

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 10:53 0
Другие статьи по темам
Люди
Дмитрий Миляев
Место
Тула
Прочее
ПМЭФ

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле стартовал культурный проект «Классика: история и современность»
В Туле стартовал культурный проект «Классика: история и современность»
На Куликовом поле в День России пройдет богатырский турнир
На Куликовом поле в День России пройдет богатырский турнир
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.