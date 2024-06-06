В Тульской области будет совершенствоваться система обращения с отходами

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

6 июня на XXVII Петербургском международном экономическом форуме врио губернатора Дмитрий Миляев подписал соглашение с генеральным директором компании «Российский экологический оператор» («РЭО») Денисом Буцаевым.

Дмитрий Миляев подчеркнул, что Тульская область активно участвует в федеральном проекте «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология».

— «Российский экологический оператор» вносит серьезный вклад в совершенствование системы обращения с ТКО в Тульской области и создание новых объектов, отвечающих всем требованиям в сфере охраны окружающей среды. Сегодняшнее соглашение позволит укрепить и расширить наше сотрудничество в рамках внедрения экономики замкнутого цикла в сфере обращения с отходами. Правительство Тульской области продолжит конструктивно взаимодействовать с «Российским экологическим оператором», — сказал Дмитрий Миляев.

Дмитрий Миляев отметил, что в 2022 году с компанией было заключено соглашение о софинансировании создания современной инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Общий объем инвестиций составит порядка 8 млрд рублей.

— Строительство объектов в Дубенском районе и Туле завершено. Продолжаются работы в Узловском районе. Уверен, все объекты будут сданы в срок. Благодарю за активное участие в совершенствовании системы обращения с ТКО в Тульской области, — сказал Дмитрий Миляев.

Гендиректор «РЭО» Денис Буцаев:

— На полях ПМЭФ «РЭО» подписано соглашение о сотрудничестве для развития инфраструктуры утилизации отходов, вторичных материальных ресурсов и вторичного сырья на территории Тульской области. Отмечу, что регион является лидером в стране по объемам и срокам создания мощностей и готов досрочно прийти к выполнению показателей 2030 года. Говоря о сегодняшнем соглашении, отдельное внимание уделяется иным видам отходов. Это позволит в рамках экономики замкнутого цикла создать целый кластер перерабатывающих предприятий, которые будут получать вторсырье для производства новых видов продукции.

На встрече врио губернатора Дмитрия Миляева с руководителями компании Денисом Буцаевым и его заместителем по инвестиционному развитию Сергеем Королевым обсуждались вопросы дальнейшей совместной работы по развитию отрасли обращения с ТКО.