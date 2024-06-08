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В Тульской области начнут производить профессиональное кухонное оборудование

В Тульской области начнут производить профессиональное кухонное оборудование

Соглашение о строительстве нового предприятия подписано на ПМЭФ-2024.

8 июня на XXVII Петербургском международном экономическом форуме заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров и генеральный директор компании «Тулстил» Денис Иванов подписали соглашение о строительстве в ОЭЗ «Узловая» завода по производству профессионального кухонного оборудования.

«Оборудование будет использоваться в пищевой промышленности, на предприятиях общественного питания, в кафе, ресторанах, столовых, гостиницах. Инвестиции в строительство завода составят 670 млн рублей, будет создано порядка 120 новых рабочих мест», – сказал Сергей Егоров.

Правительство Тульской области окажет компании всестороннюю поддержку при реализации проекта.

 

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