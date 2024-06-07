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ПМЭФ-2024 принёс Тульской области 21 инвестсоглашение на 98 млрд рублей
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

ПМЭФ-2024 принёс Тульской области 21 инвестсоглашение на 98 млрд рублей

В XXVII-м Петербургском международном экономическом форуме принимает участие тульская делегация во главе с врио губернатора Дмитрием Миляевым.

Дмитрий Вячеславович отметил, что за три дня было подписано 21 инвестиционное соглашение на сумму более 98 млрд рублей:

– Это достойный результат, учитывая, что до этого в разные годы сумма составляла от 50 до 150 миллиардов. Подписанные соглашения позволят создать почти 4000 новых рабочих мест.

Значительная часть проектов направлена на создание импортозамещающих производств в химической отрасли, машиностроении, сфере туризма, строительства, сельского хозяйства и пищевой промышленности.

– Инвесторы продолжают доверять нам. Это говорит об устойчивости нашей экономики и эффективности мер поддержки, которые предоставляет Тульская область. У нас выстроена системная работа с партнерами, которая не дает сбоев даже в сложных внешнеэкономических условиях, – подчеркнул врио главы региона.

Среди них самых значимых – соглашение с компанией «Эфко», которая планирует построить пищевой комбинат. Инвестиции составят 20 млрд рублей, будет создана 1000 рабочих мест. Проект будет способствовать экономическому развитию Тульско-Новомосковской агломерации.

Еще один крупный проект – строительство двух свиноводческих комплексов «Тульской мясной компании». Сумма составит 5,5 млрд рублей. Предполагается создание 120 рабочих мест.

В сфере промышленности подписано соглашение с компанией «Полипласт», которая планирует построить новое производство полимеров. Оно сможет обеспечить потребности как российского, так и зарубежных рынков. Инвестиции составят более 12 млрд рублей.

– Любой инвестпроект, реализованный в Тульской области, – это новые рабочие места, налоги, развитие территорий. Поэтому мы рады всем добросовестным инвесторам и готовы оказывать им всестороннюю поддержку,  резюмировал Дмитрий Миляев.

Сюжет: ПМЭФ-2024
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