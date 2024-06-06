  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Архив
  4. Жертвами кораблекрушения в Индонезии стали 29 человек - Архив Тульских новостей - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле стартовал культурный проект «Классика: история и современность»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле стартовал культурный проект «Классика: история и современность»

В областной филармонии прошел литературно-драматический спектакль «Не может быть» в исполнении артистов московского театра «Современник».

Постановка приурочена к 130-летию со дня рождения русского писателя Михаила Зощенко. В основу сюжета легли рассказы и автобиографические материалы писателя.

Снимок экрана 2024-06-06 105921.png

Спектакль стал первым событием из цикла 5-го этапа федерального проекта «Классика: история и современность». Он организован Центром кинофестивалей и международных программ при поддержке
Министерства культуры РФ в рамках нацпроекта «Культура».

Гостей мероприятия приветствовала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. Она поблагодарила организаторов за многолетнее сотрудничество и реализацию совместных культурно-просветительских проектов в Тульской области.

В рамках проекта 6 июня пройдут два события, посвященные 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина: спектакль «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» в Тульской филармонии и концертная версия оперы П. Чайковского «Евгений Онегин» в Доме Дворянского собрания.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 10:55 0
Другие статьи по темам
Люди
культурный проект
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области появится производство химических компонентов и композиционных материалов
В Тульской области появится производство химических компонентов и композиционных материалов
В Тульской области будет совершенствоваться система обращения с отходами
В Тульской области будет совершенствоваться система обращения с отходами
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.