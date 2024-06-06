В Туле стартовал культурный проект «Классика: история и современность»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В областной филармонии прошел литературно-драматический спектакль «Не может быть» в исполнении артистов московского театра «Современник».

Постановка приурочена к 130-летию со дня рождения русского писателя Михаила Зощенко. В основу сюжета легли рассказы и автобиографические материалы писателя.

Спектакль стал первым событием из цикла 5-го этапа федерального проекта «Классика: история и современность». Он организован Центром кинофестивалей и международных программ при поддержке

Министерства культуры РФ в рамках нацпроекта «Культура».

Гостей мероприятия приветствовала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. Она поблагодарила организаторов за многолетнее сотрудничество и реализацию совместных культурно-просветительских проектов в Тульской области.

В рамках проекта 6 июня пройдут два события, посвященные 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина: спектакль «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» в Тульской филармонии и концертная версия оперы П. Чайковского «Евгений Онегин» в Доме Дворянского собрания.