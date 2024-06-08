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В Тульской области будут изготавливать тактические пикапы

В Тульской области будут изготавливать тактические пикапы

Соглашение об открытии производства подписано на ПМЭФ-2024.

8 июня на XXVII Петербургском международном экономическом форуме заместитель Губернатора Тульской области Сергей Егоров и генеральный директор ООО НПК «Энергия» Сергей Шишикин подписали соглашение о выпуске транспортных средств, способных решать широкий круг специальных задач в воинских подразделениях.

«Компания «Энергия» – инновационное быстрорастущее предприятие. Инвестиции в проект составят 3,2 млрд рублей, его реализация позволит создать более 200 рабочих мест. Правительство Тульской области окажет инвестору необходимое содействие», – отметил Сергей Егоров.

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