Итоги ПМЭФ-2024: что планируют построить в Тульской области

5-8 июня в Санкт-Петербурге проходил XXVII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В нем приняла участие делегация Тульской области во главе с врио губернатора Дмитрием Миляевым. Итоги работы тульской делегации подвели на оперативном совещании.
По словам Павла Татаренко, гендиректора АО «Региональная корпорация развития и поддержки Тульской области», делегация региона провела ряд встреч с руководителями компаний-инвесторов, федеральных органов власти и госпредприятий. Туляки приняли участие в панельных сессиях, посвященных национальным целям, совершенствованию налогового и кадрового законодательства.
— Тульская область в очередной раз заявила о себе как о регионе с большим инвестиционным потенциалом. Мы подписали 21 инвестиционное соглашение на сумму более 100 миллиардов рублей. Подписанные соглашения позволят создать в регионе почти 4 тысячи новых рабочих мест, — отметил Павел Татаренко.
Дмитрий Миляев пояснил:
— Наша задача состояла в том, чтобы в ручном ежедневном режиме быть на связи с предприятиями. Высокое положение региона в национальном рейтинге Тульская область удерживает благодаря гибкому и индивидуальному подходу к каждой компании. Мы активно используем все федеральные инструменты, а также предлагаем региональные меры. Многие из них тиражируются по всей стране. Наш регион показывает рост инвестиций. В прошлом году мы впервые в нашей истории достигли планки в объеме 235 млрд рублей.
Значительная часть проектов направлена на создание импортозамещающих производств. Они касаются химической отрасли, машиностроения, туризма, строительства, сельского хозяйства и переработки, пищевой промышленности.
Наиболее значимые инвестиционные соглашения, подписанные на ПМЭФ-2024:
- Компания «Эфко» планирует построить пищевой комбинат в ОЭЗ «Узловая» и развивать производство шоколада и глазурей для сегмента B2B. Инвестиции составят 20 млрд рублей, будет создано 1000 рабочих мест.
- Управляющая компания группы предприятий «Готэк» планирует построить на территории ОЭЗ «Узловая» предприятие по переработке макулатуры и производству тары и картона. Общий объем инвестиций составит 15 млрд руб. Будет создано 130 рабочих мест.
- Группа компаний «Агроэко», один из технологичных лидеров мясной отрасли России, планирует построить два свиноводческих комплекса в Кимовском районе. Инвестиции составят 5,5 млрд руб. Предполагается создание 120 рабочих мест.
- ПАО «Группа Черкизово» в рамках проекта «Строительство мясоперерабатывающего кластера» запланировала строительство трех производств на ТОР «Ефремов» с общей потребностью более 3000 рабочих мест. Объем производимой продукции к концу 2030 года будет более 600 тыс. тонн в год. Также планируется построить общежития для своих сотрудников. В них будет проживать порядка 1800 сотрудников и членов их семей.
- Компания «Полипласт» планирует построить новое производство полимеров на своей действующей площадке в Новомосковске. Инвестиции составят более 12 млрд рублей. Будет создано около 700 рабочих мест.
- Компания «Эссити» планирует построить производство по выпуску продукции женской гигиены. Инвестиции в проект составят порядка 700 млн рублей. Будет создано 47 новых рабочих мест. Реализация проекта будет завершена в 2026 году.
- Компания «Тулстил» планирует построить в ОЭЗ «Узловая» завод по производству профессионального кухонного оборудования. Инвестиции в строительство завода составят 670 млн рублей, будет создано порядка 120 новых рабочих мест.
- ООО «Илмес» инвестирует в строительство завода в ОЭЗ «Узловая» по производству диагностического оборудования для терапевтических и лечебно-профилактических клиник более 2 млрд рублей. Будет создано 65 новых рабочих мест.
- Компания «Моспайп» вложит в создание в ОЭЗ «Узловая» завода по выпуску полимерных труб и фитингов 1,5 млрд рублей. Планируется создать более 60 рабочих мест.
- Компания «Индустрия сервис» предусматривает расширение литейного производства в регионе для освоения выпуска комплектующих для экскаваторов. Инвестиции в проект составят 1 млрд рублей. Будет создано 30 новых рабочих мест. Проект будет реализован до 2029 года.
- ООО НПК «Энергия» собирается запустить производство транспортных средств, способных решать широкий круг специальных задач в воинских подразделениях. Инвестиции в проект составят 3,2 млрд рублей, его реализация позволит создать более 200 рабочих мест.
- АО «Инжтехмаш» будет реализовывать в Тульской области проект, направленный на производство очистных сооружений для воды, а также оборудования для их комплектации. Общий объём вложений составит порядка 535 млн рублей. Будет создано 50 новых рабочих мест.
- ООО «Тульский завод растительных масел» на территории Ефремовского района планирует запустить производство по переработке масличных культур. Объем инвестиций порядка 6,5 млрд рублей, будет создано около 100 новых рабочих мест.
- ООО «Самый лучший день» в Заокском районе будет строить гостиничный комплекс на территории бывшего лагеря «Салют». Инвестиции в проект составят 1 млрд рублей. Будет создано порядка 150 новых рабочих мест. Гостиничный комплекс включит в себя 120 номеров. В рамках реализации проекта проведут реконструкцию существующих корпусов бывшего лагеря «Салют», организуют ресторан, СПА-зоны, спортивную площадку, бар и банный комплекс.
- ООО «Управляющая компания „Усадьбы и парки“» заявила о создании многофункционального культурно-туристического центра «Усадьба Колосово». Инвестор планирует восстановить усадьбу Чертковых-Пасхаловых в Алексине и примыкающий к ней парк, построить рядом глэмпинг. Общий объем инвестиций превысит 400 млн рублей.
- АО «Пластик» вложится в развитие своего технопарка — в увеличение производительных сил области, внедрение прогрессивных технологий. Инвестиции в проект развития площадки — порядка 5 млрд рублей. Планируется создать до 300 рабочих мест.
- ООО «ЖАК» проинвестирует строительство на территории Новомосковского района молочного комплекса мощностью 15 тысяч тонн молока в год. Инвестиции в проект составят порядка 3 млрд рублей. Будет создано 50 новых рабочих мест. Реализация проекта будет завершена в 2028 году.
- Группа компаний «Баустов» планирует инвестировать в современное высокотехнологичное производство материалов для технической изоляции 1,5 млрд рублей и создать 60 новых рабочих мест.
- Группа компаний «УНИХИМТЕК» планирует создать производство химических компонентов и композиционных материалов на основе углеродного волокна для авиакосмической отрасли. Объем инвестиций в проект — 6 млрд рублей. Появится порядка 120 рабочих мест. Завершить реализацию проекта планируется до июня 2027 года.
- ООО «Ай Машин Технолоджи» заявило о реализации инвестиционного проекта — создание механообрабатывающего производства по серийному выпуску высокоточных деталей для нужд приборостроения, среднего и тяжелого машиностроения. Инвестиции в проект составят порядка 1 млрд рублей. Будет создано 139 новых рабочих мест. Реализация проекта будет завершена в 2027 году.
По словам Павла Татаренко, по всем инвестсоглашениям будут подписаны дорожные карты — для отслеживания всего процесса реализации проектов.
Объем инвестиций, привлеченных в экономику региона с 2016 года, составил более 1,3 трлн руб. В 2023 году Тульская область показала рекордное привлечение инвестиций — 235 млн руб. (+1,6% к предыдущему периоду). По этому показателю регион вышел на 4-е место в ЦФО.
— Президент заявил о запуске нового инвестиционного цикла. К 2030 году поставлена задача обеспечить прирост инвестиций в 60% к показателям 2020 года. Мы к этому уверенно идем, — заявил Павел Татаренко.
Регион стабильно входит в топ-10 в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности. По итогам 2023 года Тульская область заняла в нем 5-е место. Тульская область отмечена Агентством стратегических инициатив по таким показателям, как улучшенный инвестпортал, процедуры получения площадей в аренду для субъектов МСП, подключения к сетям водоотведения и объектам инвестиционной инфраструктуры, по качеству дорожной сети.
— Любой инвестпроект, реализованный в Тульской области, — это новые рабочие места, налоги, развитие территорий. Поэтому мы рады всем добросовестным инвесторам и готовы оказывать им всестороннюю поддержку, — отметил Дмитрий Миляев.
Врио губернатора напомнил, что задача правительства Тульской области, как и в прошлые годы, сопровождать каждый инвестиционный проект в ручном режиме до логического завершения.