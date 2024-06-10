Итоги ПМЭФ-2024: что планируют построить в Тульской области

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

5-8 июня в Санкт-Петербурге проходил XXVII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В нем приняла участие делегация Тульской области во главе с врио губернатора Дмитрием Миляевым. Итоги работы тульской делегации подвели на оперативном совещании.

По словам Павла Татаренко, гендиректора АО «Региональная корпорация развития и поддержки Тульской области», делегация региона провела ряд встреч с руководителями компаний-инвесторов, федеральных органов власти и госпредприятий. Туляки приняли участие в панельных сессиях, посвященных национальным целям, совершенствованию налогового и кадрового законодательства.

— Тульская область в очередной раз заявила о себе как о регионе с большим инвестиционным потенциалом. Мы подписали 21 инвестиционное соглашение на сумму более 100 миллиардов рублей. Подписанные соглашения позволят создать в регионе почти 4 тысячи новых рабочих мест, — отметил Павел Татаренко.

Дмитрий Миляев пояснил:

— Наша задача состояла в том, чтобы в ручном ежедневном режиме быть на связи с предприятиями. Высокое положение региона в национальном рейтинге Тульская область удерживает благодаря гибкому и индивидуальному подходу к каждой компании. Мы активно используем все федеральные инструменты, а также предлагаем региональные меры. Многие из них тиражируются по всей стране. Наш регион показывает рост инвестиций. В прошлом году мы впервые в нашей истории достигли планки в объеме 235 млрд рублей.

Значительная часть проектов направлена на создание импортозамещающих производств. Они касаются химической отрасли, машиностроения, туризма, строительства, сельского хозяйства и переработки, пищевой промышленности.

Наиболее значимые инвестиционные соглашения, подписанные на ПМЭФ-2024:

Компания «Эфко» планирует построить пищевой комбинат в ОЭЗ «Узловая» и развивать производство шоколада и глазурей для сегмента B2B. Инвестиции составят 20 млрд рублей, будет создано 1000 рабочих мест.

в ОЭЗ «Узловая» и развивать производство шоколада и глазурей для сегмента B2B. Инвестиции составят 20 млрд рублей, будет создано 1000 рабочих мест. Управляющая компания группы предприятий «Готэк» планирует построить на территории ОЭЗ «Узловая» предприятие по переработке макулатуры и производству тары и картона. Общий объем инвестиций составит 15 млрд руб. Будет создано 130 рабочих мест.

на территории ОЭЗ «Узловая» Общий объем инвестиций составит 15 млрд руб. Будет создано 130 рабочих мест. Группа компаний «Агроэко» , один из технологичных лидеров мясной отрасли России, планирует построить два свиноводческих комплекса в Кимовском районе. Инвестиции составят 5,5 млрд руб. Предполагается создание 120 рабочих мест.

, один из технологичных лидеров мясной отрасли России, Инвестиции составят 5,5 млрд руб. Предполагается создание 120 рабочих мест. ПАО «Группа Черкизово» в рамках проекта «Строительство мясоперерабатывающего кластера» запланировала строительство трех производств на ТОР «Ефремов» с общей потребностью более 3000 рабочих мест. Объем производимой продукции к концу 2030 года будет более 600 тыс. тонн в год. Также планируется построить общежития для своих сотрудников. В них будет проживать порядка 1800 сотрудников и членов их семей.

в рамках проекта «Строительство мясоперерабатывающего кластера» на ТОР «Ефремов» с общей потребностью более 3000 рабочих мест. Объем производимой продукции к концу 2030 года будет более 600 тыс. тонн в год. Также планируется построить общежития для своих сотрудников. В них будет проживать порядка 1800 сотрудников и членов их семей. Компания «Полипласт» планирует построить новое производство полимеров на своей действующей площадке в Новомосковске. Инвестиции составят более 12 млрд рублей. Будет создано около 700 рабочих мест.

на своей действующей площадке в Новомосковске. Инвестиции составят более 12 млрд рублей. Будет создано около 700 рабочих мест. Компания «Эссити» планирует построить производство по выпуску продукции женской гигиены. Инвестиции в проект составят порядка 700 млн рублей. Будет создано 47 новых рабочих мест. Реализация проекта будет завершена в 2026 году.

Инвестиции в проект составят порядка 700 млн рублей. Будет создано 47 новых рабочих мест. Реализация проекта будет завершена в 2026 году. Компания «Тулстил» планирует построить в ОЭЗ «Узловая» завод по производству профессионального кухонного оборудования. Инвестиции в строительство завода составят 670 млн рублей, будет создано порядка 120 новых рабочих мест.

в ОЭЗ «Узловая» Инвестиции в строительство завода составят 670 млн рублей, будет создано порядка 120 новых рабочих мест. ООО «Илмес» инвестирует в строительство завода в ОЭЗ «Узловая» по производству диагностического оборудования для терапевтических и лечебно-профилактических клиник более 2 млрд рублей. Будет создано 65 новых рабочих мест.

в ОЭЗ «Узловая» более 2 млрд рублей. Будет создано 65 новых рабочих мест. Компания «Моспайп» вложит в создание в ОЭЗ «Узловая» завода по выпуску полимерных труб и фитингов 1,5 млрд рублей. Планируется создать более 60 рабочих мест.

в ОЭЗ «Узловая» 1,5 млрд рублей. Планируется создать более 60 рабочих мест. Компания «Индустрия сервис» предусматривает расширение литейного производства в регионе для освоения выпуска комплектующих для экскаваторов. Инвестиции в проект составят 1 млрд рублей. Будет создано 30 новых рабочих мест. Проект будет реализован до 2029 года.

в регионе для освоения выпуска комплектующих для экскаваторов. Инвестиции в проект составят 1 млрд рублей. Будет создано 30 новых рабочих мест. Проект будет реализован до 2029 года. ООО НПК «Энергия» собирается запустить производство транспортных средств, способных решать широкий круг специальных задач в воинских подразделениях. Инвестиции в проект составят 3,2 млрд рублей, его реализация позволит создать более 200 рабочих мест.

Инвестиции в проект составят 3,2 млрд рублей, его реализация позволит создать более 200 рабочих мест. АО «Инжтехмаш» будет реализовывать в Тульской области проект, направленный на производство очистных сооружений для воды , а также оборудования для их комплектации. Общий объём вложений составит порядка 535 млн рублей. Будет создано 50 новых рабочих мест.

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По словам Павла Татаренко, по всем инвестсоглашениям будут подписаны дорожные карты — для отслеживания всего процесса реализации проектов.

Объем инвестиций, привлеченных в экономику региона с 2016 года, составил более 1,3 трлн руб. В 2023 году Тульская область показала рекордное привлечение инвестиций — 235 млн руб. (+1,6% к предыдущему периоду). По этому показателю регион вышел на 4-е место в ЦФО.

— Президент заявил о запуске нового инвестиционного цикла. К 2030 году поставлена задача обеспечить прирост инвестиций в 60% к показателям 2020 года. Мы к этому уверенно идем, — заявил Павел Татаренко.

Регион стабильно входит в топ-10 в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности. По итогам 2023 года Тульская область заняла в нем 5-е место. Тульская область отмечена Агентством стратегических инициатив по таким показателям, как улучшенный инвестпортал, процедуры получения площадей в аренду для субъектов МСП, подключения к сетям водоотведения и объектам инвестиционной инфраструктуры, по качеству дорожной сети.

— Любой инвестпроект, реализованный в Тульской области, — это новые рабочие места, налоги, развитие территорий. Поэтому мы рады всем добросовестным инвесторам и готовы оказывать им всестороннюю поддержку, — отметил Дмитрий Миляев.

Врио губернатора напомнил, что задача правительства Тульской области, как и в прошлые годы, сопровождать каждый инвестиционный проект в ручном режиме до логического завершения.