В Туле столкнулись две ассенизаторские машины

36-летний водитель поворачивающей машины получил травмы и доставлен в медучреждение.

Сегодня, 5 июня, около 12:00 в Туле у деревни Ямны – на 13-ом километре автодороги «Тула-Алешня» столкнулись две ассенизаторские машины с цистернами ГАЗ-3309.

По предварительной версии, столкновение было попутным. Одна из машин поворачивала налево, когда ее «догнала» вторая. Предположительно, именно первое транспортное средство спровоцировало ДТП.

36-летний водитель «догнавшей» машины получил травмы и доставлен в медучреждение, сообщили в Госавтоинспекции Тульской области.