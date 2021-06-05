Фото из архива Myslo.ru.
Статистика по коронавирусу в Тульской области: за сутки подтверждено 54 случая и 5 смертей
Такие данные приводит федеральный оперативный штаб.
За минувшие сутки в Тульской области коронавирус подтвердился у 54 человек, 51 выздоровел, пять скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 40 397 жителей региона, 37 884 вылечились, 2063 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
За последние сутки в России выявлено 9 145 случаев COVID-19 в 83 регионах, из них 1 340 (14,7%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 5 117 274 человека в 85 регионах.
Также за сутки зафиксировано 399 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 123 436 человек.
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