Статистика по коронавирусу в Тульской области: за сутки подтверждено 54 случая и 5 смертей

Фото из архива Myslo.ru.

За минувшие сутки в Тульской области коронавирус подтвердился у 54 человек, 51 выздоровел, пять скончались. Всего с начала пандемии ковидом заразились 40 397 жителей региона, 37 884 вылечились, 2063 умерли. Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

За последние сутки в России выявлено 9 145 случаев COVID-19 в 83 регионах, из них 1 340 (14,7%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 5 117 274 человека в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 399 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 123 436 человек.