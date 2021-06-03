На ПМЭФ-2021 назвали пять новых производств, которые построят в Тульской области
Сегодня губернатор Тульской области подписал ряд соглашений.
Делегация Тульской области продолжает работу на XXIV Петербургском международном экономическом форуме.
1. Тульское предприятие АПК вдвое расширит свои мощности
ООО «Возрождение» – одно из крупнейших предприятий агропромышленного комплекса региона, входит в состав компании «Мэйджор».
Новый инвестпроект компании предполагает строительство дополнительного элеваторного комплекса на 100 тысяч тонн. До декабря 2022 года планируется инвестировать до 1,6 млрд рублей и создать до 70 новых рабочих мест.
Соглашение подписали губернатор Алексей Дюмин и бенефициар компании Михаил Бахтиаров.
«Проект позволит расширить мощности предприятия в два раза и станет важным элементом стратегии развития аграрного сектора области. Важно отметить, что крупнейшая российская компания «Мэйджор» диверсифицирует свой бизнес. Правительство области приветствует эту инициативу и гарантирует компании максимальную поддержку для успешной реализации ее проектов», – подчеркнул Алексей Дюмин.
2. «Щекиноазот» откроет новое производство
Соглашение предполагает создание нового производства многослойного нетканого материала для медицинских целей с использованием технологии «Мельтблаун» (спанбонд, SSMS). Документ подписали губернатор Алексей Дюмин и председатель Совета директоров ОАО «Щекиноазот» Борис Сокол.
Алексей Дюмин отметил, что компания «Щекиноазот» – один из лидеров европейской химической промышленности и стратегический партнёр правительства. Мощность нового производства составит 8640 тонн в год. Сумма инвестиций – более 500 млн рублей. Проект позволит значительно нарастить производство специальной продукции, которая особенно востребована в условиях борьбы с инфекционными заболеваниями.
«Правительство Тульской области и я лично продолжим оказывать компании «Щекиноазот» всестороннюю поддержку в реализации этого и других проектов», – подчеркнул глава региона.
Алексей Дюмин также отметил большую социальную поддержку, которую оказывает предприятие региону.
«Благодарю губернатора и правительство Тульской области за поддержку очередного проекта компании «Щекиноазот», – отметил Борис Сокол. – Сегодня, когда коронавирус еще не отступил, очень важно обеспечить возможность выпуска достаточных объемов продукции, необходимой для противостояния новым опасным инфекциям. И мы включились в эту важную работу параллельно с реализацией других инвестиционных проектов. Государственные задачи в интересах сохранения здоровья и жизни граждан всегда были и будут в приоритете для нашей компании».
Борис Сокол сообщил, что компания в регионе реализовала уже более 20 проектов на общую сумму более 2 млрд долларов.
3. Строительство второй очереди завода по производству соли класса «Экстра» в Киреевском районе
Соглашение подписали губернатор Алексей Дюмин и учредитель ООО «Киреевский солепромысел» Александр Ренгач. Документ предполагает строительство завода по производству соли класса «Экстра» с объемом выпуска 160 тысяч тонн готовой продукции в год.
Алексей Дюмин отметил, что неделю назад было открыто производство мощностью 90 тысяч тонн готовой продукции в год. В него инвестировано более 3,2 млрд рублей. Создается 130 новых рабочих мест. Производимая продукция компании востребована в сфере фармацевтики, химической и пищевой промышленности, а также в очистке воды для котельных.
«Главная цель этого проекта – это импортозамещение. Потребность в этой продукции и наличие потенциальных покупателей позволили компании принять решение о строительстве второй очереди завода. Правительство области продолжит оказывать предприятию необходимое содействие в реализации проекта», – сказал Алексей Дюмин.
Новое соглашение предполагает вложение в проект еще 3 миллиардов рублей инвестиций и создание около 100 новых рабочих мест. Инвестор намерен завершить реализацию проекта до 2024 года. Проект компании участвует в реализации госпрограммы «Развитие сельских территорий», благодаря чему была построена дорога к предприятию.
4. В ОЭЗ «Узловая» создадут кластер по выпуску электротехнического оборудования
Губернатор Алексей Дюмин и бенефициар ООО «АВВ-энергосети» Андрей Демидов подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве в особой экономической зоне «Узловая» высокотехнологичного производственного кластера по выпуску электротехнического оборудования для электроэнергетики.
Инвестор планирует вложить в проект около 2 млрд рублей. Проект планируется реализовать до конца 2022 года. Губернатор отметил, что правительство региона выделит для строительства площадку с инфраструктурой и предоставит долгосрочные налоговые и таможенные преференции.
«Уверен, для компании выбор в пользу Тульской области – оптимальное решение и успешный шаг в развитии. Правительство региона предоставит инвестору всю необходимую поддержку», – подчеркнул Алексей Дюмин.
Андрей Демидов отметил, что в Тульской области создан благоприятный инвестиционный климат, который позволит реализовать проект.
5. В Тульской области будут производить полимолочную кислоту
Документ подписали губернатор Алексей Дюмин и генеральный директор ООО «Плант Спэйс» Андрей Крушинский.
Компания «Плант Спэйс» основана в феврале 2021 года. Основной объем продукции нового завода будет поставляться на экспорт в Европу, Китай, Вьетнам и Индию.
Алексей Дюмин отметил, что это производство станет эволюционным этапом в решении задач нацпроекта «Экология» в Тульской области. Планируется инвестировать 16 млрд рублей и создать более 160 рабочих мест. Проект предусматривает строительство высокотехнологичного завода мощностью 30 тысяч тонн в год.
«Это позволит создавать продукцию с низким экологическим вредом при утилизации. Материал, который будет производиться, – один из наиболее перспективных биополимеров, используемых в промышленности. Правительство окажет новому резиденту ОЭЗ «Узловая» всю необходимую поддержку», – отметил губернатор.
Андрей Крушинский поблагодарил Алексея Дюмина за поддержку и оказанное доверие.