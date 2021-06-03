На ПМЭФ-2021 назвали пять новых производств, которые построят в Тульской области

1. Тульское предприятие АПК вдвое расширит свои мощности

ООО «Возрождение» – одно из крупнейших предприятий агропромышленного комплекса региона, входит в состав компании «Мэйджор».

Новый инвестпроект компании предполагает строительство дополнительного элеваторного комплекса на 100 тысяч тонн. До декабря 2022 года планируется инвестировать до 1,6 млрд рублей и создать до 70 новых рабочих мест.

Соглашение подписали губернатор Алексей Дюмин и бенефициар компании Михаил Бахтиаров.

«Проект позволит расширить мощности предприятия в два раза и станет важным элементом стратегии развития аграрного сектора области. Важно отметить, что крупнейшая российская компания «Мэйджор» диверсифицирует свой бизнес. Правительство области приветствует эту инициативу и гарантирует компании максимальную поддержку для успешной реализации ее проектов», – подчеркнул Алексей Дюмин.

2. «Щекиноазот» откроет новое производство

Соглашение предполагает создание нового производства многослойного нетканого материала для медицинских целей с использованием технологии «Мельтблаун» (спанбонд, SSMS). Документ подписали губернатор Алексей Дюмин и председатель Совета директоров ОАО «Щекиноазот» Борис Сокол.

Алексей Дюмин отметил, что компания «Щекиноазот» – один из лидеров европейской химической промышленности и стратегический партнёр правительства. Мощность нового производства составит 8640 тонн в год. Сумма инвестиций – более 500 млн рублей. Проект позволит значительно нарастить производство специальной продукции, которая особенно востребована в условиях борьбы с инфекционными заболеваниями.

«Правительство Тульской области и я лично продолжим оказывать компании «Щекиноазот» всестороннюю поддержку в реализации этого и других проектов», – подчеркнул глава региона.

Алексей Дюмин также отметил большую социальную поддержку, которую оказывает предприятие региону.

«Благодарю губернатора и правительство Тульской области за поддержку очередного проекта компании «Щекиноазот», – отметил Борис Сокол. – Сегодня, когда коронавирус еще не отступил, очень важно обеспечить возможность выпуска достаточных объемов продукции, необходимой для противостояния новым опасным инфекциям. И мы включились в эту важную работу параллельно с реализацией других инвестиционных проектов. Государственные задачи в интересах сохранения здоровья и жизни граждан всегда были и будут в приоритете для нашей компании».

Борис Сокол сообщил, что компания в регионе реализовала уже более 20 проектов на общую сумму более 2 млрд долларов.

3. Строительство второй очереди завода по производству соли класса «Экстра» в Киреевском районе