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Убийство собаки в Алексине: виновный заплатит штраф

Убийство собаки в Алексине: виновный заплатит штраф

В Алексине завершено расследование уголовного дела.

В Алексине 53-летний местный житель признан виновным в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. 

Напомним, в прошлом декабре мы писали про циничное убийство собаки: камера супермаркета, расположенного рядом с площадью Победы, зафиксировала, как мимо спокойно сидевшего животного проехал легковой автомобиль. Машина остановилась, и через несколько секунд произошел первый выстрел. Затем из авто вышел мужчина и добил пытавшееся спастись животное несколькими выстрелами.

Благодаря камере видеонаблюдения стрелка удалось вычислить. Им оказался 53-летний алексинец, у которого был зарегистрированный соответствующим образом карабин «Сайга».

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в 40 тысяч рублей. 

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