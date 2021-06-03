Статистика за сутки: в Тульской области 53 новых случая ковида и шесть смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки подтвердились 53 новых случая коронавируса, 50 человек выздоровели, шесть скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразился 40 291 житель региона, 37 784 вылечились, 2052 умерли.
За сутки ситуация в российских регионах следующая:
вчера, в 11:47, 5 1072 -1
1 июня, в 11:43, 16 1332 -1
31 мая, в 13:05, 1 1043 -2
31 мая, в 11:20, 20 1229 -1
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