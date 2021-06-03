Статистика за сутки: в Тульской области 53 новых случая ковида и шесть смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки подтвердились 53 новых случая коронавируса, 50 человек выздоровели, шесть скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразился 40 291 житель региона, 37 784 вылечились, 2052 умерли.

За сутки ситуация в российских регионах следующая: