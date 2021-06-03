новости
новости
Регистрация
Статистика за сутки: в Тульской области 53 новых случая ковида и шесть смертей

Статистика за сутки: в Тульской области 53 новых случая ковида и шесть смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки подтвердились 53 новых случая коронавируса, 50 человек выздоровели, шесть скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразился 40 291 житель региона, 37 784 вылечились, 2052 умерли.

За сутки ситуация в российских регионах следующая:

Сюжет: Коронавирус
Статистика за сутки: в Тульской области 50 новых случаев коронавируса и 5 смертей
Жизнь Тулы и области
Статистика за сутки: в Тульской области 50 новых случаев коронавируса и 5 смертей
вчера, в 11:47, 5 1072 -1
Статистика за сутки: в Тульской области 50 новых случаев коронавируса и 6 смертей
Жизнь Тулы и области
Статистика за сутки: в Тульской области 50 новых случаев коронавируса и 6 смертей
1 июня, в 11:43, 16 1332 -1
За неделю в Тульской области умерли 36 пациентов с ковидом
Жизнь Тулы и области
За неделю в Тульской области умерли 36 пациентов с ковидом
31 мая, в 13:05, 1 1043 -2
Статистика за сутки: в Тульской области 52 случая заболевания и пять смертей
Жизнь Тулы и области
Статистика за сутки: в Тульской области 52 случая заболевания и пять смертей
31 мая, в 11:20, 20 1229 -1
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 11:26 −1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
коронавирусвспышка коронавируса
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На ПМЭФ-2021 назвали пять новых производств, которые построят в Тульской области
На ПМЭФ-2021 назвали пять новых производств, которые построят в Тульской области
Две школы, четыре детсада, поликлиника и пожарное депо: в Туле построят новый микрорайон
Две школы, четыре детсада, поликлиника и пожарное депо: в Туле построят новый микрорайон
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.