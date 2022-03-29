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Тульские ветераны о спецоперации на Украине: «Мы долго терпели»

Тульские ветераны о спецоперации на Украине: «Мы долго терпели»

В соцсетях появились видеоролики-интервью с ветераном Великой Отечественной войны Василием Мирошниченко и участником войны Михаилом Свинтицким.

Ветеран Великой Отечественной войны Василий Мирошниченко поддержал спецоперацию:

«Я, как старый воин, прошедший войну от звонка до звонка, полностью поддерживаю решение нашего президента. Долго терпели, целых восемь лет, те ужасы и издевательства украинских националистов над русскими людьми», — участник Великой Отечественной войны, командир танка, Почетный гражданин города Тулы Михаил Свинтицкий о спецоперации на Украине.

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вчера, в 18:05 −2
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