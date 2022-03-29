Тульские ветераны о спецоперации на Украине: «Мы долго терпели»

Ветеран Великой Отечественной войны Василий Мирошниченко поддержал спецоперацию:

«Я, как старый воин, прошедший войну от звонка до звонка, полностью поддерживаю решение нашего президента. Долго терпели, целых восемь лет, те ужасы и издевательства украинских националистов над русскими людьми», — участник Великой Отечественной войны, командир танка, Почетный гражданин города Тулы Михаил Свинтицкий о спецоперации на Украине.