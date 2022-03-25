Сахар, капуста и средства гигиены: как изменились цены в тульских магазинах

На минувшей неделе Туластат опубликовал динамику цен в магазинах. Но это как «средняя температура по больнице». В реальности разбег цен куда разнообразнее.

Myslo проанализировал предложения онлайн-сервисов доставки из продуктовых супермаркетов. Данные приводим по состоянию на 29 марта на самые ходовые виды товаров.

сахар

Самый ходовой товар последние две недели — сахар-песок.

Спар — 88 рублей

Магнит — нет в наличии

Зельгрос — нет в наличии

Метро — 69,99 рублей

Линия — 89,99 рублей

Глобус — 89,99 рублей

76,99 руб. за упаковку 800 г. и 467,99 за 5 кг (93,6 руб. за кг) в «Линии» (фото от 23 марта).

В «Магните» и «Зельгрос» в онлайн-каталоге в наличии этот продукт отсутствует. В «Метро» на минувшей неделе самый дешевый сахар был по 109 рублей за килограмм, а на этой – пусть и «по акции», но ценник упал на 40 рублей.

Рафинад, кстати, тоже не везде есть. Цены на него разнятся от 87,99 рублей («Глобус», марка «Продимекс») — что дешевле даже килограмма песка в том же магазине — до 179,99 рублей (в «Линии», марка «Чайкофский»). Кстати, сахар «Чайкофский» в «Метро» стоит 107 рублей за кг, в «Глобусе» — 74,99 рублей за 500 гр.

«Русский сахар» — от 137,99 рублей («Глобус»), до 169,99 рублей («Линия») за килограмм.

соль

С солью тоже не все стабильно. Ее так не покупают про запас, как сахар, но частично пустые полки тоже можно видеть регулярно.

Соль поваренная:

Спар — 24 рублей

Магнит — 12 рублей

Зельгрос — 13,5 рубля

Метро — 12,9 рубля

Линия — 9,79 рубля

Глобус — 32,99 рубля

Для сравнения брались разные марки соли каменной по самой низкой цене. В «Глобусе» на минувшей неделе была в наличии соль и за 9,99 рублей, но другой марки.

мука

Муку пшеничную высшего сорта во всех магазинах можно найти на приблизительно одинаковой цене:

Спар — 84,9 рубля

Магнит — 80 рублей

Зельгрос — 78,9 рубля

Метро — 89,9 рубля

Линия — 75 рублей

Глобус — 89,99 рубля

Соль в «Дикси» — 20,99 рублей, мука пшеничная (2 кг) — 62,99 и 139,99 рубля

(фото от 25 марта).

При этом, по данным Туластата, на 18 марта цена на 1 кг пшеничной муки составляла 60,37 рубля, что на 0,3% дешевле, чем неделей ранее. Фактически же никакого падения цен, во всяком случае, по состоянию на 29 марта, не замечено.

капуста

Разница в цене белокочанной капусты в разных магазинах — более 70 рублей.

Спар — 165 рублей

Магнит — 100,8 рубля

Зельгрос — 109,9 рубля

Метро — 99,99 рубля

Линия — 103,9 рубля

Глобус — 92,99 рубля

Это цена капусты в «Спаре» по состоянию на 21 марта.

На прошлой неделе в «Спаре» была в наличии капуста по 121 рублю за кг, а в «Глобусе» — 79,99 руб., в «Линии» — 109,8 рублей.

макароны

По данным Туластата, средняя цена за килограмм макаронных изделий из пшеничной муки высшего сорта составляет на 18 марта — 141,32 рублей, то есть 450-граммовая пачка стоит около 63,5 рублей. По какой марке приводит цену официальное статистическое ведомство, не уточняется. Вот так выглядят цены на одни из самых популярных видов макарон:

Макфа перья (450 гр)

Спар — 90 рублей

Магнит — 82 рублей

Зельгрос — 71,99 рубля

Метро — 76,9 рубля

Линия — нет в наличии

Глобус — 68,99 рубля

Шебекинские рожки в «Пятерочке» 65,99 рубля (фото от 25 марта).

Шебекинские рожки (450 гр):

Спар — 65,9 рубля

Магнит — 66 рублей

Зельгрос — 79,9 рубля

Метро — 74,9 рубля

Линия — 79,99 рубля

Глобус — 66,99 рубля

прокладки

Со средствами женской гигиены дела обстоят не очень хорошо. Ассортимент Kotex, Bella, Libresse и Always изрядно сократился.

В основном они представлены ежедневными прокладками. Многие из тех, что остались на полках, стоят, как минимум, на треть дороже. Приводить цены нет смысла, потому что в каждом магазине свой ассортимент.

По данным Туластата, цена на 10 прокладок поднялась до 131,13 рублей, что на 6,15% выше начала марта. Марку ведомство не уточняет.

бензин

Согласно данным Туластата, к 18 марта ситуация на рынке топлива либо не изменилась, либо цены несколько упали: дизельное топливо, л — 52,85 рубля (99,53% по сравнению с 11 марта), бензин АИ-92, л — 47,18 рубля (99,87% по сравнению с 11 марта), АИ-95, л — 51,76 рубля (без изменений по сравнению с 11 марта), АИ-98 и выше, л — 59,47 рубля (без изменений по сравнению с 11 марта).

Хотя далеко не все заправки показали снижение. На некоторых из них цены остались неизменными, другие стали продавать литр топлива на 20 копеек дешевле.

А вы замечали, какие магазины завышают цены? С дефицитом каких товаров вы столкнулись? Пишите в комментариях!