новости
новости
Регистрация
Сахар, капуста и средства гигиены: как изменились цены в тульских магазинах

Сахар, капуста и средства гигиены: как изменились цены в тульских магазинах

На минувшей неделе Туластат опубликовал динамику цен в магазинах. Но это как «средняя температура по больнице». В реальности разбег цен куда разнообразнее.

Myslo проанализировал предложения онлайн-сервисов доставки из продуктовых супермаркетов. Данные приводим по состоянию на 29 марта на самые ходовые виды товаров.

сахар

Самый ходовой товар последние две недели — сахар-песок.

  • Спар — 88 рублей
  • Магнит — нет в наличии
  • Зельгрос — нет в наличии
  • Метро — 69,99 рублей
  • Линия — 89,99 рублей
  • Глобус — 89,99 рублей
76,99 руб. за упаковку 800 г. и 467,99 за 5 кг (93,6 руб. за кг) в «Линии» (фото от 23 марта).

В «Магните» и «Зельгрос» в онлайн-каталоге в наличии этот продукт отсутствует. В «Метро» на минувшей неделе самый дешевый сахар был по 109 рублей за килограмм, а на этой – пусть и «по акции», но ценник упал на 40 рублей.

Рафинад, кстати, тоже не везде есть. Цены на него разнятся от 87,99 рублей («Глобус», марка «Продимекс») — что дешевле даже килограмма песка в том же магазине — до 179,99 рублей (в «Линии», марка «Чайкофский»). Кстати, сахар «Чайкофский» в «Метро» стоит 107 рублей за кг, в «Глобусе» — 74,99 рублей за 500 гр.

«Русский сахар» — от 137,99 рублей («Глобус»), до 169,99 рублей («Линия») за килограмм.

соль

С солью тоже не все стабильно. Ее так не покупают про запас, как сахар, но частично пустые полки тоже можно видеть регулярно.

Соль поваренная:

  • Спар — 24 рублей
  • Магнит — 12 рублей
  • Зельгрос — 13,5 рубля
  • Метро — 12,9 рубля
  • Линия — 9,79 рубля
  • Глобус — 32,99 рубля

Для сравнения брались разные марки соли каменной по самой низкой цене. В «Глобусе» на минувшей неделе была в наличии соль и за 9,99 рублей, но другой марки.

мука

Муку пшеничную высшего сорта во всех магазинах можно найти на приблизительно одинаковой цене:

  • Спар — 84,9 рубля
  • Магнит — 80 рублей
  • Зельгрос — 78,9 рубля
  • Метро — 89,9 рубля
  • Линия — 75 рублей
  • Глобус — 89,99 рубля
Соль в «Дикси» — 20,99 рублей, мука пшеничная (2 кг) — 62,99 и 139,99 рубля
(фото от 25 марта).

При этом, по данным Туластата, на 18 марта цена на 1 кг пшеничной муки составляла 60,37 рубля, что на 0,3% дешевле, чем неделей ранее. Фактически же никакого падения цен, во всяком случае, по состоянию на 29 марта, не замечено.

капуста

Разница в цене белокочанной капусты в разных магазинах — более 70 рублей.

  • Спар — 165 рублей
  • Магнит — 100,8 рубля
  • Зельгрос — 109,9 рубля
  • Метро — 99,99 рубля
  • Линия — 103,9 рубля
  • Глобус — 92,99 рубля
Это цена капусты в «Спаре» по состоянию на 21 марта.

На прошлой неделе в «Спаре» была в наличии капуста по 121 рублю за кг, а в «Глобусе» — 79,99 руб., в «Линии» — 109,8 рублей.

макароны

По данным Туластата, средняя цена за килограмм макаронных изделий из пшеничной муки высшего сорта составляет на 18 марта — 141,32 рублей, то есть 450-граммовая пачка стоит около 63,5 рублей. По какой марке приводит цену официальное статистическое ведомство, не уточняется. Вот так выглядят цены на одни из самых популярных видов макарон:

Макфа перья (450 гр)

  • Спар — 90 рублей
  • Магнит — 82 рублей
  • Зельгрос — 71,99 рубля
  • Метро — 76,9 рубля
  • Линия — нет в наличии
  • Глобус — 68,99 рубля
Шебекинские рожки в «Пятерочке» 65,99 рубля (фото от 25 марта).

Шебекинские рожки (450 гр):

  • Спар — 65,9 рубля
  • Магнит — 66 рублей
  • Зельгрос — 79,9 рубля
  • Метро — 74,9 рубля
  • Линия — 79,99 рубля
  • Глобус — 66,99 рубля
прокладки

Со средствами женской гигиены дела обстоят не очень хорошо. Ассортимент Kotex, Bella, Libresse и Always изрядно сократился.

В основном они представлены ежедневными прокладками. Многие из тех, что остались на полках, стоят, как минимум, на треть дороже. Приводить цены нет смысла, потому что в каждом магазине свой ассортимент.

По данным Туластата, цена на 10 прокладок поднялась до 131,13 рублей, что на 6,15% выше начала марта. Марку ведомство не уточняет.

бензин

Согласно данным Туластата, к 18 марта ситуация на рынке топлива либо не изменилась, либо цены несколько упали: дизельное топливо, л — 52,85 рубля (99,53% по сравнению с 11 марта), бензин АИ-92, л — 47,18 рубля (99,87% по сравнению с 11 марта), АИ-95, л — 51,76 рубля (без изменений по сравнению с 11 марта), АИ-98 и выше, л — 59,47 рубля (без изменений по сравнению с 11 марта).

Хотя далеко не все заправки показали снижение. На некоторых из них цены остались неизменными, другие стали продавать литр топлива на 20 копеек дешевле.

 

А вы замечали, какие магазины завышают цены? С дефицитом каких товаров вы столкнулись? Пишите в комментариях!

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 18:06 +1
Другие статьи по темам
Событие
цены
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Что тулякам нужно знать о диспансеризации: карточки минздрава
Что тулякам нужно знать о диспансеризации: карточки минздрава
Тульские чирлидеры выступили на Всероссийских соревнованиях
Тульские чирлидеры выступили на Всероссийских соревнованиях
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.