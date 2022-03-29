Фото предоставлены Федерацией чир-спорта Тульской области.
Тульские чирлидеры выступили на Всероссийских соревнованиях
Наши спортсменки завоевали шесть медалей.
В Московской области прошли Всероссийские соревнования по чир-спорту (дисциплина «батон твирлинг»). Тульскую область представили воспитанницы Федерации чир-спорта Тульской области и СШОР «Восток».
Наши спортсменки показали следующие результаты:
- в дисциплине «соло произвольная программа юниоры/юниорки» уровень А и «соло WBTF» Катерина Сюгияйнен заняла первое место;
- в дисциплине «соло произвольная программа юниоры/юниорки» уровень B Юлия Башутина стала первой, второе место заняла Кристина Мишина;
- в дисциплине «двойка произвольная программа юниоры/юниорки» уровень B золотые медали добыли Юлия Башутина и Кристина Мишина;
- в дисциплине «соло юноши/девушки батон твирлинг произвольная программа» Юлия Савоськина стала первой;
- в дисциплине «соло произвольная программа юноши/девушки батон твирлинг» Мария Гурьева заняла второе место.
Спортсменок подготовили Елена Брежнева, Татьяна Сычёва и Татьяна Баринова.
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