Тульские чирлидеры выступили на Всероссийских соревнованиях

Фото предоставлены Федерацией чир-спорта Тульской области.

Наши спортсменки завоевали шесть медалей.

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В Московской области прошли Всероссийские соревнования по чир-спорту (дисциплина «батон твирлинг»). Тульскую область представили воспитанницы Федерации чир-спорта Тульской области и СШОР «Восток».