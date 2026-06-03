В экспозицию вошло более 400 произведений живописи, графики и скульптуры из собрания Тульского музея изобразительных искусств и частных коллекций.

Выставка приурочена ко Дню России и посвящена многообразию народов и регионов страны. Посетители увидят работы, рассказывающие о традициях, быте и природе Якутии, Хакасии, Башкирии, Дагестана, Чувашии, Сибири, центральной части России и Крыма.

Особое место в экспозиции занимают портреты представителей разных народов. Через образы людей художники показывают национальный характер, культурные особенности и самобытность регионов.

Среди авторов представлены известные мастера, в том числе Владимир Стожаров, Николай Ромадин, Андрей Тутунов, а также тульские художники Анатолий Калинников, Валентин Стриженко, Феликс Ассоров и Вячеслав Соколов.

Впервые публике покажут картину Александра Бурзянцева «Миньяр. Площадь борцов» и работу тульского художника Валерия Гришакова «Светлое крещение».

«Многие из картин подарены музею московскими художниками и мастерами из других регионов специально для этой выставки», — анонсировал экспозицию губернатор Дмитрий Миляев.

Выставка будет работать до 31 августа по адресу: улица Фридриха Энгельса, 64.

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