Для зарубежных поездок гражданам России нужно иметь действительный заграничный паспорт с правильно внесенными в него сведениями, отметками и записями.
Особое внимание необходимо уделить наличию и правильности заполнения машиночитаемой записи в заграничных паспортах сроком действия пять лет. В них могут быть следующие ошибки:
- отсутствие во второй строке машиночитаемой записи пола владельца паспорта «F» или «M»,
- отсутствие первых цифр даты рождения.
При обнаружении в паспорте ошибок, опечаток или несоответствий гражданам нужно незамедлительно обратиться в подразделение по вопросам миграции. Паспорт будет заменен в кратчайшие сроки без уплаты госпошлины.
С 20 января 2026 года для поездок в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию детям младше 14 лет понадобится загранпаспорт. Правило будет действовать независимо от того, с родителями выезжает ребенок в эти страны или с сопровождающими. При этом детям старше 14 лет и совершеннолетним гражданам России можно по-прежнему въезжать в эти страны по внутреннему российскому паспорту.
С 2025 года для въезда в Латвию и Литву понадобится заграничный паспорт, содержащий электронный носитель информации (сроком действия 10 лет). Загранпаспорта старого образца (сроком действия 5 лет) не признаются.
Срок оформления загранпаспорта составляет от одного до трех месяцев. Сотрудники подразделений по вопросам миграции убедительно просят туляков учитывать это и своевременно подавать документы на их оформление.
Подробности можно уточнить по телефонам: 77-88-22, 77-83-13 и 77-84-44.