Наличие ошибок или опечаток может серьёзно испортить планы на отдых.

Фото Алексея Пирязева.

Для зарубежных поездок гражданам России нужно иметь действительный заграничный паспорт с правильно внесенными в него сведениями, отметками и записями.

Особое внимание необходимо уделить наличию и правильности заполнения машиночитаемой записи в заграничных паспортах сроком действия пять лет. В них могут быть следующие ошибки:

отсутствие во второй строке машиночитаемой записи пола владельца паспорта «F» или «M»,

отсутствие первых цифр даты рождения.

При обнаружении в паспорте ошибок, опечаток или несоответствий гражданам нужно незамедлительно обратиться в подразделение по вопросам миграции. Паспорт будет заменен в кратчайшие сроки без уплаты госпошлины.

С 20 января 2026 года для поездок в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию детям младше 14 лет понадобится загранпаспорт. Правило будет действовать независимо от того, с родителями выезжает ребенок в эти страны или с сопровождающими. При этом детям старше 14 лет и совершеннолетним гражданам России можно по-прежнему въезжать в эти страны по внутреннему российскому паспорту.

С 2025 года для въезда в Латвию и Литву понадобится заграничный паспорт, содержащий электронный носитель информации (сроком действия 10 лет). Загранпаспорта старого образца (сроком действия 5 лет) не признаются.

Срок оформления загранпаспорта составляет от одного до трех месяцев. Сотрудники подразделений по вопросам миграции убедительно просят туляков учитывать это и своевременно подавать документы на их оформление.