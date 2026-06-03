Сегодня, 3 июня, в Туле на улице Коминтерна стартует капитальный ремонт, из-за которого движение транспорта будет полностью перекрыто на все лето — до 31 августа.

Ограничивать движение будут поэтапно. Ограничения на первом участке — от ул. Ф. Смирнова до ул. Фрунзе — будут корректироваться по мере проведения работ.

«Движение по ул. Лейтейзена, ул. Фрунзе, ул. Ленина в месте пересечения с ул. Коминтерна в период ограничения будет осуществляться в прежнем режиме, возможны временные ограничения в ночное время», — отметили в администрации города.

Как изменится движение:

Трамваи

Маршруты № 9 и 10 пустят по кольцу через Демидовскую плотину, Советскую улицу и Чулковский мост до улицы Металлургов.

Маршруты № 13 и 14 поедут от ул. Металлургов до ул. М. Горького через Красный Перекоп, улицы Станиславского, Болдина и Энгельса.

Движение трамвая маршрута № 3 на время ремонта полностью прекращается.

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