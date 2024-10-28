Как пройдет «Ночь искусств» в Тульском государственном музее оружия

Мероприятия в рамках Всероссийской акции пройдут в музее 3 ноября с 18.00 до 24.00.

Талант и мастерство многих поколений российских, тульских оружейников, создававших оружие для защиты Отечества, искусство украшения охотничьего оружия предстанут перед гостями музея в ходе тематических мини-экскурсий по экспозиции «История стрелкового и холодного оружия с XIV века до современности» и эксклюзивным выставкам.

Любители интеллектуального досуга приглашаются на познавательный блиц-турнир «России славные страницы» и в шахматную гостиную «Шахматы как искусство».

Для юных посетителей в малом конференц-зале музея состоится демонстрация исторических мультипликационных фильмов «Мульти-Россия».

Проявить себя в художественном творчестве и декоративно-прикладном искусстве можно будет в мастерской народного мастера России Дениса Коханова и на мастер-классах тульских мастеров.

Традиционно в музейную ночь посетителей ждут многочисленные фотозоны и интерактивные площадки, в том числе с возможностью разборки и сборки образцов современного оружия.

Возрастное ограничение: 6+