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Фестиваль национальных культур и блюда из русской печки: афиша «Ночи искусств» в тульском пространстве «Девятка»
Фото медиацентра Объединения центров развития культуры Тульской области.

Фестиваль национальных культур и блюда из русской печки: афиша «Ночи искусств» в тульском пространстве «Девятка»

Завершит вечер традиционная церемония зажжения керосиновых фонарей.

4 ноября Объединение центров развития культуры Тульской области присоединится ко Всероссийской акции «Ночь искусств». В этом году мероприятия проекта приурочены ко Дню народного единства и пройдут под девизом «Россия объединяет».

Для гостей будут работать площадки в ремесленном дворе «Добродей», творческих пространствах «Девятка» и «Ремеслофт», ретрокинотеатре «Майский».

Среди событий «Ночи искусств» — XVIII межрегиональный фестиваль национальных культур «Страна в миниатюре». В программе запланированы панельная дискуссия «К диалогу через диалог культур», гала-концерт «Танцы и песни народов мира», презентация национальных подворий, выставка национальных костюмов «Народный стиль», этновечерка, нарядная акция и интерактивная выставка «8 необыЧАЙных традиций».

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Для гостей «Ночи искусств» ремесленный двор «Добродей» подготовил «вкусную» программу — гастролаб «Самопек» у русской печки.

Также в этот день состоится открытие нового выставочно-ярмарочного пространства «Россия. Тула». Здесь свои уникальные изделия представят мастера из разных регионов страны.

На площадках ремесленного двора «Добродей» будут проводится иммерсивные экскурсии «Под вопросом» и «Свет окна», мастер-шоу «Именная ложка», мастер-классы по кузнечному делу. На пряничной веранде состоятся чемпионат по традиционным играм и интеллектуальная викторина «Ремесло объединяет».

В ретрокинотеатре «Майский» пройдет бесплатный кинопоказ советского биографического фильма «Композитор Глинка» режиссера Григория Александрова.

Завершит вечер традиционная церемония зажжения керосиновых фонарей.

Мастера ремесленного двора «Добродей» расскажут об истории городского освещения.

Начало мероприятий в 17.30.

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Адрес: Тула, ул. 9 Мая, 1 а, б.

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