Ночь искусств, 3 ноября: что планируется в Музее станка?

Программа мероприятий (6+)

18.00 — 19.30 — Лекция Дарьи Алевской «Искусство ощущений: До и после»

Дарья Алевская — специалист сенсорной интеграции, завкафедры дизайна интерьера в КДДИ РГХПУ им. С. Г. Строганова. У гостей будет уникальная возможность научиться понимать, как мы воспринимаем и интегрируем искусство, какие есть паттерны и самые первые истинные ощущения, которые наш мозг может отметать вследствие интерпретации. Как мы попадаем в ловушку наших домыслов и не можем понять нравится ли нам объект искусства или нет.

Вы погрузитесь в мир неизведанных нейронных сигналов и найдете путь к своим настоящим истинным ощущениям. Лекция будет интересна всем желающим познать свои сенсорные ощущения и научиться управлять своим состоянием. Ваш эмоциональный фон поменяется на «до и после».

18.00 — 19.00 — Мастер-класс WoodArt «Магия пейзажа»

Дети смогут открыть для себя новый формат искусства, создать свои уникальные шедевры и научиться видеть магию в простых вещах. Каждый участник унесет домой не только свою работу, но и частичку волшебного леса.

19.30 — 21.00 — Открытое рисование

20.00 — 21.00 — Экскурсия по выставке «Афинская школа»

Тотальная инсталляция Романа Сакина из коллекции Антона Козлова. Основное учение школы, зашифрованное в произведении искусства, — это учение о пространстве и восприятии человеком пространства.

21.00 — 22.00 — Посещение выставки «Почувствуй Октаву»

Иммерсивная выставка посвящена важной части промышленной и творческой истории города, представляет собой мини-спектакль, объединяющий всю экспозицию в единое целое: записав истории в три разных микрофона «Октава», участники погрузятся в атмосферное звучание исторических фактов и пожеланий. На выставке гости смогут прожить звуковой, визуальный и сенсорный опыт интервала времени, прочувствовать прошлое, настоящее и будущее «Октавы» во всех ее проявлениях.

18.00, 19.00, 20.00 — Мультимедийная экскурсия «Тула — мастерская России»

Постоянная экспозиция посвящена идентичности города как промышленного сердца России, поиску качеств, которые с одной стороны объединяют, а с другой отличают туляков от жителей других городов. Гости музея узнают, как Тула стала индустриальным центром; как связаны пряник, оружие, самовар и промышленность; что такое тульский культурный ДНК и почему Тула — мастерская России.

21.00, 22.00 — Мультимедийная экскурсия «История промышленности»

Все части мультимедийной экскурсии связаны одним сценарием, который ведет гостя через цепочку образов и впечатлений, параллельно рассказывая о главных вехах индустриализации мира, России и Тулы в частности. Гости узнают, с какого изобретения началась первая промышленная революция, как повлияло изобретение токарно-копировального станка Андрея Нартова на технический прогресс, на каких станках работали тульские оружейники и многое другое.

Вход бесплатный, по регистрации на сайте.